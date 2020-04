Du har gjort det godt ...

Dronning Margrethe er sgu i orden, selvom jeg på ingen måde er tilhænger af kongehuset.

Hun har gjort det godt, måske fordi hun er helt sin egen. Nogle gange tænker jeg på, om Margrethe i virkeligheden har selektiv hørelse. Det ville i hvert fald hjælpe. Forestil dig, hvad hun har skullet høre på i sit 80-årige liv: Spytslikkerne der vil give deres højre arm for at få et støvkorn af den royale fame, 48 åbninger af Folketinget, banketter med dræbende kedsommelige statsoverhoveder, og en familie der mildest talt har været samspilsramt i perioder.

Margrethe har stået det hele igennem og holdt masken i 48 år som monark. Imponerende. Ikke mindst fordi Margrethe jo er en veluddannet verdensdame. Derfor ved hun godt, at hun repræsenterer en anakronisme, et fortidslevn. Men Margrethe har dygtigt taget rollen på sig og gjort den til en, der samler danskerne.

Hun har ligefrem fået os til at glæde os til den årlige løftede pegefinger til nytår, hvilket er særligt imponerende, fordi vi danskere om nogen er nogle besserwissere, som ingen skal rette på.

Margrethes nytårstaler er legendariske. Alle husker vi den om de ’små, dumsmarte bemærkninger’. Den er helt tilbage fra 1984, og lige siden har vi håbet på en ny røffel.

Det er også et eksempel på, at tid har en helt anden betydning, når det gælder kongehuset. Her sætter man det lange lys på og går stik mod tidens trend om konstant fornyelse. Kongehuset er forankret i slægten. I generationer. Det har Margrethe dygtigt dyrket her ved den runde fødselsdag.

På det officielle foto sidder hun selv i midten med de to kommende konger, Frederik og Christian, på hver sin side, og sin egen far, kong Frederik, på et foto i baggrunden.

For to år siden mistede hun sin mand, prins Henrik. Der er ingen tvivl om, at Margrethe elskede Henrik betingelsesløst. Og der er heller ingen tvivl om, at det ikke har været helt nemt. Henriks meget udanske idéer om børneopdragelse var det første bump. Siden kom hans ekstravagante bohemeliv, hvor det i parentes skal bemærkes, at Margrethe naturligvis heller aldrig har manglet noget, men altid har været noget mere diskret med overfloden. Og samlivet sluttede med ikke bare ét, men to bump, der havde potentiale til at udvikle sig til problemer på størrelse med Mount Everest for Margrethe og det danske monarki.

Henrik ville både være konge og ikke begraves ved sin hustrus side. Men Margrethe balancerede gennem stormen uden for alvor at blive ramt.

Nu er hun blevet 80 uden rigtigt at have kvajet sig. Hvilket er dybt imponerende efter 48 år i Danmarks mest privilegerede, men også mærkeligste job.

Tillykke.