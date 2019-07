PARADISE-stjernen Lenny Pihl opfordrer til et ekstremt dyrt kviklån på sin Instagram-profil, kunne Ekstra Bladet afsløre i går.

FIRMAET Turbolån, som han lokker folk til at låne penge hos, kører med årlige omkostninger på deres lån på 761 pct.

DEN SELVBESTALTEDE finansrådgiver har 162.000 følgere på sin profil, efter at han vandt ’Paradise Hotel’ sidste år.

SÅ er det, man hamrer hovedet ind i muren og spørger sig selv:

ER Lenny Pihl snothamrende dum? Eller noget værre?

PÅ sin profil lokker han sine følgere til at tage lån bl.a. med ordene: ’Mangler du lidt ekstra penge til en ferie, eller en ny telefon eller whatever, så skal du bare lige swipe op her, så kan du låne fra 100 og op til 10.000 kr. Altså det er fucking genialt.’

HVIS han bare er så utrolig småt kørende, at han ikke har fattet, at kviklån har fanden og skrupelløse firmaer skabt til især unge uden styr på deres penge – ja, så kunne nogle måske indvende, Lenny er lovligt undskyldt.

LÅNER man 10.000 kr. gennem Turbolån, skal man efter et år, hvor der ikke er betalt af på lånet, betale knap 80.000 kr. oveni.

KVIKLÅNSFIRMAER er takket være tusindvis af impulsive og uvidende kunder vokset i raketfart. Det er en guldgrube. I modsætning til andre lande har Danmark ikke et loft for, hvor høje renter og udgifter firmaerne må køre med.

MULIGHED nr. to er, at Lenny simpelthen som noget nyt får penge fra kviklånsfirmaet for at ’influence’ et yngre, naivt publikum. Og at han er fucking genialt ligeglad med, at han dermed fører folk ud i et morads. Men som sagt – vi ved det ikke.

TIL GENGÆLD ved vi, at kviklåns-branchen markedsfører sig selv meget aggressivt, så hvorfor ikke også nu via realitytyper og influencere uden skrupler.

UNGE er generelt blevet mere snusfornufornuftige og passer på deres penge. Men til berettiget forargelse er der altså stadig gang i kviklånene og deres fuldstændig horrible renter og årlige omkostninger til de naive. At lånene ikke kommer ind under ågerparagraffen skyldes, at långiveren ikke kender låntageren personligt.

REGERINGEN har bebudet et loft over ÅOP (årlige omkostninger i procent). S ønsker 25 pct., SF 15 pct. Finans Danmark (bankerne) mener, 50 pct. er passende. Loftet skulle jo nødig ramme de renter og omkostninger, bankerne selv beregner sig ved overtræk.

KVIKLÅNERE tager ofte det ene lån efter det andet, fordi de er inde i en ond spiral. Det er selvfølgelig idiotisk, men hvis vi vil hjælpe de svageste, må regeringen se at komme i omdrejninger og lave et loft. Inden Lenny får lokket endnu flere i fælden.