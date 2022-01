Dumper på slagmarken

DANMARK DUER IKKE som krigsførende nation.

Det er sat på spidsen, javist. Og det skyldes ingenlunde de gæve soldater, som gang på gang har blødt på slagmarken.

Nej, det skyldes groft sagt de krigsglade skrivebordsgeneraler på Christiansborg, der for at virke handlekraftige sender fædre og mødre til grumsede krige, som vi gang på gang taber.

TAG NU MANDAG. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) tropper med alvorstung mine op i EU.

Krigen i Mali er kørt totalt fast i ørkensandet.

Og Danmark går nu ’benhårdt’ efter at indføre sanktioner mod styret, som har overtrådt Kofods ’røde linje’ ved at købe hjælp hos lejesoldaterne i Putins skyggehær Wagner-gruppen, må vi forstå.

STUEN RET, det lyder skisme flot. Men vend lige baretten, og læs det igen.

Jeppe vil sanktionere styret og lamme diktatoren oberst Assimi Goïta.

Altså den samme diktator, som regeringen netop har sendt 105 danske

jægersoldater og støttepersonel ned for at kæmpe side om side med.

SÅ PÅ DEN ENE side støtter vi diktatoren med millioner og soldater – på den anden side vil vi straffe ham.

Vi hører her ouverturen til en mulig katastrofe.

Hvordan skal de danske jægersoldater kunne navigere i et etnisk minefelt med russiske lejesoldater og islamiske krigere på fremmarch trods et årtis krig mod en på papiret overlegen vestlig styrke?

VIRKER ANARKIET bekendt? For blot et halvt år siden trak selvsamme Kofod kaotisk og amatøristisk Danmark ud af Afghanistan, da Vesten efter 20 års krig havde tabt til Talibans pjaltehær.

Ligesom pirat-missionen i Guinea-bugten sejler totalt på grund af uklart mandat og talentløs politisk forberedelse.

JEG KUNNE BLIVE VED; de modige politikere bombede Gadaffi uden plan, og vi gik ind i Irak på et yderst kontroversielt grundlag og banede efter den katastrofale exit vejen for IS.

Mens vi uden at gribe ind lod Bashar al-Assad gasse og dræbe sin egen befolkning i Syrien. En halv million mennesker er døde på et årti, anslås det. Undskyld, men hvad er linjen?

Samtidig nægter de selvsamme politikere halsstarrigt at lære af de fejlslagne krige og lukker Irak og Afghanistan-kommissionen.

MÅSKE ER DET TID til at gentænke den danske doktrin for ’aktivistisk udenrigspolitik’? Og indtil den dag kommer, kunne de ædelmodige politikerne passende selv gå i krig.