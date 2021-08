Dumt, dommer Seerup

Gennem de seneste fem år har Ekstra Bladet været absolut drivende i omtalen af Morten Messerschmidts misbrug af EU-midler. Vi var først med historien om Meld og Feld, og gang på gang har vi gennemhullet de søforklaringer, med hvilke den på mange måder fiffige DF-politiker har forsøgt at bortlede opmærksomheden fra sagens kerne.

Her på avisen var vi således ikke det mindste overraskede, hverken da Messerschmidt blev tiltalt i sagen, eller da han forrige fredag blev idømt seks måneders betinget fængsel.

Det modsatte udfald ville have undret os. Nu er sagen anket, og vi får se, hvad landsretten når frem til.

Men alle – også dem, vi umiddelbart betragter som skyldige – har krav på en fair retssag. Vores retssamfund baserer sig på, at alle kan have en klippefast tro på, at dommere alene baserer deres afgørelser på juridiske overvejelser – og ikke på tilfældige personlige anti- og sympatier.

Det er problematisk, når dommere selv giver anledning til, at denne helt grundlæggende tillid til retssystemet begynder at smuldre. Også selvom deres afgørelser muligvis er korrekte, og selvom tvivlen om dommerens upartiskhed måtte vise sig at være uberettiget, så er alene tvivlen uacceptabel.

Om dommer Søren Holm Seerup, der var retsformand i den netop afgjorte byretssag mod Morten Messerschmidt, ved vi, at han gennem årene adskillige gange har ’liket’ DF-kritiske indlæg på de sociale medier. Vi ved også, at han dagen efter at have sendt Messerschmidt seks måneder i fængsel ’likede’ et opslag fra Søren Pind om æreløse politikere, der bliver siddende i Folketinget.

I et på mange måder rørende forsøg på at redde kastanjerne ud af ilden for sin barndomsven fra Bornholm, dommeren, har Søren Pind så forsøgt sig med argumentet om, at opslaget var tænkt generelt. Og derfor har han nu klaget til Pressenævnet over, at Ekstra Bladet citerer fra hans private Facebook-profil.

Godt forsøgt, Pind. Men den sag tager vi altså meget gerne.

Opslaget var lagt på Facebook dagen efter dommen mod Messerschmidt, hvor han meddelte, at han blev i Folketinget. Derefter at påstå, at dette FB-opslag ikke skulle være relateret til Messerschmidt, er selvsagt helt absurd. Han er nævnt udtrykkeligt i opslaget. Og at henvise til, at opslaget alene var tiltænkt en gruppe af private venner, ændrer ikke på sagen.

Af Pressenævnets praksis fremgår det soleklart, at medier gerne må citere fra private Facebook-grupper, så længe det har en bred samfundsmæssig interesse. Det er der selvfølgelig i denne sag. Hvis ikke her – hvornår så?

Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, har da også erkendt, at dommere generelt børe være tilbageholdende med, hvilke ’likes’ de strør om sig med.

Hvad dommer Seerup tænker om Søren Pinds klodsede forsvar, kan vi kun gisne om. Vi ved dog så meget, at han nu har fjernet sit ’like’, lukket sin Facebook-profil og til overflod takket Ekstra Bladet for at have gjort ham opmærksom på, at der kunne være et problem.

Det var da så lidt, gode dommer. Blot kan man undre sig over, at tanken ikke var faldet dig ind noget tidligere. Men bedre sent end aldrig.

Men har dommere da ikke ytringsfrihed? Jo, selvfølgelig har de det. Dommere har lige så meget ret som alle andre til at hade Dansk Folkeparti og sågar skrive om det på sociale medier. Det er muligvis uklogt at ytre sig om det. Men det kan – og skal – ingen tage fra dommerstanden.

Så ytringsfrihed – ja! Men generelt har dommere ingen grundlovssikret ret til at skulle sidde for bordenden i sager, der involverer personer, de har udtalt sig kritisk eller – for den sags skyld – positivt om.

Igen: Det er retssikkerheden, der ligger Ekstra Bladet på sinde i denne diskussion – mere end det er Morten Messerschmidt.

Tværtimod kan det, hvad sidstnævnte angår, faktisk godt irritere os, at dommer Seerup med sin uforsigtighed og klodsede fremfærd har givet ham og DF det martyrium, de blot gik og ventede på.