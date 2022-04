Checken – hvis nogen ellers kan huske, hvad det er – er i den grad blevet genfødt i dansk politik.

Først bortloddede politikerne glædestrålende to varmechecks til to milliarder kroner, som vi stadig ikke ved, om nogen reelt får gavn af. Og nu vil SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, så gå videre og uddele checks for tre milliarder kroner til sine primære vælgergrupper, så de for en stund kan betale de stadigt dyrere varer i butikkerne. Pengene låner vi bare.

Pia Olsen Dyhr, der som bekendt stræber efter at blive finansminister på et tidspunkt, er kort sagt Dyhr for Danmark.

Samtidig har SF foreslået at indføre en såkaldt ’kriseskat’ på grund af krigen i Ukraine. Partiet har endnu ikke besværet sig med at udpensle, hvornår noget er krise-agtigt nok til at udløse skatten, ej heller hvornår krisen omvendt officielt er ovre, så skatten kan forsvinde igen. SF vil kort sagt tage med den ene hånd og give med den anden. Men det er ikke det værste.

Det værste er, at vi med alle disse checks har kurs mod et almisse-samfund, som vi burde have forladt engang i forrige århundrede.

Et samfund, hvor borgerne i højere og højere grad er hensat til at skulle stå med hatten i hånden og håbe på, at politikernes blik bliver rettet mod lige præcis dem, fordi de enten har gasfyr, har nået en vis alder, er under uddannelse, eller hvad det nu måtte være, magthaverne interesserer sig for på dagen.

Det er naturligvis belejligt for politikerne selv, at de kan holde alle deres doorsteps og give den i rollen som gavmilde og smilende julemænd. Som slotsforvaltere, der lige rider et smut gennem landsbyen og allernådigst tillader bønderne at beholde en sæk mere af deres eget korn op til jul.

Men borgerne er rundt regnet lige vidt. Og man kunne jo få den kætterske tanke, at det selvfølgelig heller ikke er os, politikerne først og fremmest tænker på, når de bortlodder hurtige gaver for lånte penge, så vi kan betale de samme afgifter og skyhøje moms nede i supermarkedet.

De tænker først og fremmest på sig selv.