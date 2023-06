LARS LØKKE er en dyr mand. Vi taler ikke om underbukser og habitter, som Venstre i sin tid måtte betale. Eller om bilagssag nummer et, to eller tre. Næh, det er meget værre. Vi taler om en rigtig dyr mand for Danmark.

Ekstra Bladet kan i dag berette, at Lars Løkke Rasmussen i sin tid som finansminister i 2008 under finanskrisen på Danmarks vegne - og på uforklarlig vis - via statsobligationer optog et gigantisk milliardlån til høj rente.

Eller som det formuleres i statens regnskab for 2021: 'Finansudvalget konstaterer, at Finansministeriet ikke har kunnet give en klar begrundelse for udstedelse af statsobligationer for yderligere 27,6 milliarder kroner, hvilket har påført staten en merudgift på cirka 1,24 milliarder kroner om året.'

Annonce:

DER VAR ALLEREDE udstedt obligationer for 60 milliarder af Nationalbanken for at støtte den danske krone. Og det rakte angiveligt. De ekstra knap 30 milliarder ligner en lokumsaftale mellem Løkke og ATP, der gerne ville have mere af kagen. Men denne indtil 2021 hemmeligholdte aftale ender med at koste staten 35,6 milliarder kroner, når sidste afdrag er betalt i 2039.

Lars Løkke Rasmussen vil ikke forklare sig. Det overrasker os ikke. Vi taler en politiker, der ikke er sen til at stå med fornærmet mine og erklære, at hans virke for almenvellet ikke har brug for, at der stilles spørgsmål til hverken hans metoder eller fortid. Og åbenbart heller ikke, når det ’handler om noget’ lige så meget som ’om nogen’, som Løkke selv ynder at skelne, konstaterer vi.

Vi kunne ellers godt tænke os at spørge, ’hvad det er for noget med det der unødvendige lån, der koster alle danskere en god milliard kroner om året, Lars?’

LØKKE HENVISER til Finansministeriet. Hvilket ikke kan bruges til meget. I hvert fald ikke ifølge Statsrevisorerne: 'Finansministeriet har begrundet udstedelsen med et formål, der ikke er i overensstemmelse med formålet med statsgældspolitikken. Begrundelsen er dermed usaglig,' skriver Statsrevisorerne i deres beretning.

Så hvad med at sige noget, Lars, spørger vi her på bladet.

Vi hører kun Løkke fremhæve, at Danmark kom bedre gennem finanskrisen end de fleste andre lande. Og den er vi sådan set med på. Vi må imidlertid konkludere, at det ikke skyldtes, at Lars Løkke var finansminister. Det skyldtes alle os andre. Og det gør det åbenbart helt frem til 2039.