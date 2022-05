Dyr og dårlig

SØREN PAPE POULSEN er et præmieeksempel på en jysk krejler. Han har formået at rage løn og personalegoder til sig i en grad, som må imponere selv Lars Løkke Rasmussen.

På jobbet fragtes K-formanden rundt i en milliondyr Volvo XC90 med fri benzin. Den slags ordninger bliver normalt beskattet. Men via en belejlig smutvej i form af en partibetalt privatchauffør er det fuldstændig gratis for Pape.

DET VAR københavnerlejligheden, han fik stillet til rådighed af partiet i 2014, også. Ekstra Bladet kunne i går fortælle, hvordan den nyvalgte formand dengang krævede, at partiet forhøjede hans løn, så han blev kompenseret krone for krone for den skat, han skulle betale af det gratis gode.

Sådan må det åbenbart være, når man ikke kan betale i jyske dollars. Aftalen var ikke ulovlig, siger skatteadvokat Torben Bagge. Men den er ’bemærkelsesværdig’ og ’strider meget mod den danske tankegang om skat’.

SAMTIDIG ER Pape blandt de højestlønnede partiformænd på Christiansborg. I Det Konservative Folkeparti er der ellers slet ikke tradition for at betale løn til formanden. Lars Barfoed fik nul kroner. Men så kom borgmesteren fra Viborg. Han har sikret sig 600.000 kroner om året. Ud over folketingslønnen på cirka 718.000 kroner.

De danske fagforeninger og deres overenskomstforhandlere kunne lære et og andet.

TIL GENGÆLD går det knap så godt med at være partileder. Manden med de hemmelige statsministerdrømme har flere gange vist, at han bliver rund<DB>tosset i stormvejr.

I sidste uge gjaldt det spørgsmålet om Claus Hjort Frederiksens immunitet. Først mere end antydede Søren Pape Poulsen, at de konservative ville stemme for at ophæve den. Men han blev derefter banket på plads af sin egen folketingsgruppe. Og indtog det stik modsatte synspunkt.

PÅ SAMME MÅDE måtte han snurre rundt i forbindelse med særloven for ukrainske flygtninge i marts. I et uskønt forløb, hvor Pape var dybt involveret, var partiet først imod loven, fordi man mente, det ville åbne en ladeport for flygtninge med politisk asyl i Ukraine. Få timer senere meddelte formanden sine partifæller, at man alligevel bakkede op.

HATTEN AF for krejlergenet. Men hvis Papes statsministerdrømme skal blive til virkelighed, så er det nok på tide, at hans indsats begynder at matche lønnen. Medmindre ambitionen er at være både dyr og dårlig.