Efter nationen!

Lad mig meddele, fordi mange har spurgt: Ja, der skal være debat på ekstrabladet.dk og i Ekstra Bladet. Vi præsenterer snart en ny adgang til at debattere, hvor alle kan deltage.

Det sidste har været et argument for at lukke debattråden på nationen! Et stort flertal af de overvældende mange danskere, der læser ekstrabladet.dk, ønskede nemlig ikke at deltage. Hvilket skyldtes de stemmer, der fandtes på nationen!

Under anonymitetens bekvemmelige dække debatterede her en lille fast skare af folk i et sprog, der ikke er nogen undskyldning for, medmindre man lider af Tourettes og derfor ufrivilligt kaster eder, forbandelser og nederdrægtigheder ud i det offentlige rum.

Fremover vil debattører i Ekstra Bladet blive afkrævet fuldt navn.

Der kører en debat om hadtale på de sociale medier for tiden. En Megafon-undersøgelse viser, at 68 procent af danskerne ikke har lyst til at deltage i debattråde på eksempelvis Facebook. På grund af hadtale og vredesudbrud. Samtidig sørger Facebooks algoritmer for at belønne bålantænding. Det betyder firkantet sagt, at Facebook giver vrede og had forkørselsret. Der finder så at sige en algoritme-radikalisering sted, der sørger for at bygge bølger af sekteriske udsagn, som derpå kæntrer al redelig meningsudveksling.

Dette gælder, hvad enten man opstemmer muslim- eller kvindehadere, sølvpapirshatte eller en større Mette Frederiksen-sekt – eller for den sags skyld en større anti-Mette Frederiksen-sekt.

Nationen! var mod slutningen ret beset ikke noget match i mishagsytringer sammenlignet med Facebook, hvor man stort set ikke modererer for andet end nøgenbilleder. Så her på Ekstra Bladet holder vi den strøm af ros og jubel, der er blevet os til del for at lukke nationen!, ud i armslængde.

Man er en ringe iagttager af, hvad der foregår, hvis man tror, ’hadniveauet i Danmark er faldet drastisk’ med debattråden fra nationen!’s farvel, som en fra den talende klasse skrev på Facebook. Vrængende, nedladende og diskriminerende ytringer findes fortsat i rigt mål. I debattråde på de sociale medier, hvor journalister, forfattere, politikere, kommunikationsfolk med mere ikke kommer. Hvorfor disse meningsdannere bag deres lukkede øjne naivt bilder sig ind, at hvis bare Ekstra Bladet ikke længere giver lov, er alt godt.

Jeg har selv slettet mange indlæg og hadbeskeder som opinionsredaktør. Men ofte tøver jeg. Og i visse tilfælde undlader jeg. Det skyldes, at midt i hadtale-debatten er det vigtigt at holde fast i, at selvom visse ytringer både må og skal bortvises, skal ingen personer udelukkes. Og den, der hele tiden svinger møggreben i debatten, ender altid med mest af alt at svine sig selv til.

Ytringer kvalificerer sig selv. Men de diskvalificerer også sig selv. Dertil må alle finde sig i hån, spot og latterliggørelse. Så længe forhånelsen sker med klar afsender og under hensyntagen til rimelige regler.

Alle har lov. Også de ’grimme’, de ’dumme’, de ’vrede’ og sågar de ’hadende’. Vi har selv aversioner på Ekstra Bladet. Vi er imod farisæerne, de bedrevidende, de politisk korrekte, krænkelses-entusiasterne og i det hele taget folk, der lyder, som om debatten og dermed demokratiet er for vigtigt til, at bestemte folk må deltage.

Debattørerne fra nationen! er derfor også velkomne på Ekstra Bladet, når en ny adgang til debat oprettes. Hvis de altså fremover er herre for deres hat. For det er hovedreglen: Alle danskere skal kunne deltage. De skal bare sige, hvem de er og tale ordentligt.