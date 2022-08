Efterladt bagage

SIMON SPIES HAR hidtil stået i danmarkshistorien som en festlig rejsekonge. Men han var reelt en farlig mand. For unge kvinder. Ja, sågar for piger.

Vi kan ikke læne os op ad undskyldningen ’det var en anden tid’.

Danmarks Radios dokumentarserie, ’Spies og morgenbolledamerne’, har rejst en berettiget debat om direktør Simon Spies.

Historien om hans seksuelle udnyttelse af helt unge kvinder er i en tid med MeToo-opgør og anti-sexisme en velkommen påmindelse om, hvad der afgør, om krænkelser i fortiden bør bæres ind i nutiden:

Det gør ofrene.

VI TALER IKKE om, at tiden og dens moral har ændret sig, så brødens karakter pludselig og uafvendeligt har gjort det samme. Vi taler reelle overgreb på og manipulationer med sagesløse piger.

Annonce:

Derfor må historien om Simon Spies skrives om. Hvilket vi ikke mindst her på Ekstra Bladet må erkende og tage del i. Ekstra Bladet var i Spies’ samtid et af de medier, der bragte flest ukritiske fascinationshistorier af hans sexistiske ledelseskultur. Vi gengav glad og gerne ’formandens’ – som han kaldte sig selv – nasale pral om påstået villige kvinder og piger i privaten.

Og mange burde have vidst og handlet bedre.

KRÆNKELSESKULTURENS overordnede mål i disse år er ofte at rense fortiden for alt, hvad folk muligvis – ikke de facto, vel at mærke, men bare muligvis – finder krænkende. I gamle bøger, film, tv-serier med mere. Og det er uudholdeligt. Men det er også en fornærmelse mod mennesker, der reelt blev misbrugt, vanrøgtet eller groft udnyttet. Mennesker, der blev udsat for virkelige krænkelser.

VI HAR HAFT en helt igennem nødvendig blotlæggelse af sexisme i DR Pigekoret gennem flere tidligere årtier. Og vi har haft den oprørende historie om drengene fra Godhavn. Det er muligt, der findes kvinder, som havde en fest med Spies, og de skal have lov at fremføre det. Men at der fandt virkelige og alvorlige krænkelser sted, er uomgængeligt.

Annonce:

Hvis sexisme som ledelseskultur skal have et spark i skridtet, så den ikke kommer løbende med tomahavken forrest i fremtiden, skal legenden om Simon Spies revideres.

HAN VAR IKKE bare en underholdende provokatør. Han var ikke blot en jovial og lystig rejse-entreprenør. Nogle vidste allerede dette i hans ubekymrede samtid. Andre burde have set det.

Alle bør i dag sande det.