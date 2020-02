Efterlysning: Hvor er Helle?

Helle Thorning-Schmidt blev sidst set på Instagram, hvor hun i går lagde en video op fra Københavns Lufthavn. Som tusindvis af andre var hun fanget i kæmpe køer på grund af en arbejdsnedlæggelse i security.

Vores mistanke er, at Danmarks tidligere statsminister har forladt landet, uden at hun har forklaret offentligheden, hvorfor hun har ladet sig udnævne til FN’s særlige bekæmper af skattely, selvom hun som bestyrelsesmedlem og medejer indgår i selskaber i skattely.

Umiddelbart lugter Helle Thorning-Schmidts virke af dobbeltmoral. Men hun skal naturligvis have lov til at forklare sig.

Helle ser dog ikke ud til at ville tale med os. I en uge har vi utallige gange skrevet, ringet og kontaktet venner og partikammerater. Sidstnævnte har travlt med at lægge afstand til deres tidligere partiformand – ikke mindst udenrigsminister Jeppe Kofod.

Først jublede en ’stolt’ Kofod ellers over, at ’FN rækker ud efter dansk lederskab’ for 24 timer senere at foretage en håndbremsevending og forsøge at få det til at ligne normal trafik. Det hed sig pludselig, at Helle Thorning-Schmidt deltager i FN-arbejdet ’i sin personlige kapacitet og repræsenterer ikke den danske regering. Det vil jeg gerne understrege’, understregede Kofod, så selv den mest fattesvage ikke er i tvivl om, at den er gal.

Vi ved imidlertid ikke, om Helle Thorning-Schmidt har fattet det.

Thorning er ikke uforvarende havnet i skattely med en del af sin pensionsopsparing. Hun er gået ret ind ad hoveddøren, har købt sig ind i et af skattely-kongen Denis Viet-Jacobsens selskaber og taget plads i flere af hans bestyrelser. Denis Viet-Jacobsen er bl.a. kendt fra den gigantiske svindelsag omkring OW Bunker.

Han er kort sagt for skattely, hvad lægen Michele Ferrari er for doping i cykelsporten.

Thornings-Schmidts nøjagtige motiv kender vi ikke. Men alle andre, der kaster sig ud i skattely, gør det for at spare penge.

Før sin håndbremsevending sagde udenrigsminister Jeppe Kofod meget præcist: – Vi skal gribe aktivt ind over for den korrupte globale økonomiske elite, der profiterer på international skattefusk, korruption og skattely.

Det er den elite, Thorning-Schmidt nu skal bekæmpe, men åbenbart selv tilhører.

Hvis du har nye oplysninger om, hvor Thorning befinder sig, så skriv til journalist James Kristoffer Miles ved at klikke her.