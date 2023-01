Egoistisk, Brian

På en lille ø i centrum af København har erhvervsorganisationen Dansk Erhverv til huse i en gammel renæssancebygning. På øen arbejder tusindvis af mennesker, som har en dårlig forbindelse til fastlandets realiteter.

Derfor overlever fjollede og forældede ideer ofte længe på Slotsholmen. Uanfægtet af forandringer i den virkelige verden.

Dansk Erhverv har som bekendt den tidligere konservative minister Brian Arthur Mikkelsen på direktørposten. Det giver muligvis en ekstra udfordring.

I hvert fald virker det hjernedødt, at Dansk Erhverv stadig kører kampagne for at afskaffe de erhvervsdrivendes pligt til at modtage kontanter. Reelt et krav om at afskaffe fysiske penge i Danmark.

Med lidt god vilje gav forslaget en smule mening for nogle år siden. Dengang vi troede, at Rusland og andre totalitære lande altid ville være vores venner.

I dag fremstår det som en egoistisk og potentielt farlig løsning på et ubetydeligt problem.

Nu har vi en stor krig i hjertet af Europa. I vores nabolande opfordrer myndighederne deres befolkninger til at hæve kontanter og gemme dem under pæretræet.

Vores banker og digitale betalings-infrastruktur angribes uafbrudt af udenlandske hackere. Senest var det Statens IT, Nationalbanken og seks private danske banker, der samme dag blev ramt af cyberangreb.

I tilgift har efterårets uopklarede sabotage på gasledningerne i Østersøen demonstreret sårbarhed over for fysiske angreb. Her skal mindes om, at farvandene omkring os er spækkede med kæmpestore internetkabler.

Der er altså en reel trussel forbundet med at afskaffe kontanter. Alligevel hiver Dansk Erhverv bevidstløst sit gamle forslag ned fra hylden igen og igen.

Brian Mikkelsen og co. gambler dermed villigt med vores beredskab for at spare deres medlemmer for nogle småpenge.

Og det er ikke kun i krisesituationer, at kontanter er nyttige. Mange - især ældre - borgere oplever det bøvlet med koder, betalingskort og digitale løsninger. Sedler og mønter kan alle forstå og håndtere.

Kontanter har også den kæmpe fordel, at de ikke efterlader digitale spor. Det bør være en menneskeret at købe en pakke smøger, frekventere et værtshus eller pjække fra arbejdet, uden at hver eneste bevægelse bliver gemt som betalingsdata.