Egotripperne

FESTIVALER, organisationer og foreninger har ualmindeligt svært ved at tiltrække danskere, der vil gøre en frivillig indsats.

MED FÅ DAGE til kickoff mangler Roskilde Festival for eksempel stadig en tiendedel af de omkring 30.000 frivillige. Flere foreninger fortæller, at de endnu ikke har folk nok til at stå i boderne.

FESTIVALEN NORTHSIDE endte med at hyre professionelle til at varetage opgaver, som tidligere er blevet udført af frivillige. Triatlon-stævnet Garmin Challenge i Herning måtte forrige weekend aflyse.

Og Ungdommens Røde Kors har måttet kæmpe hårdere end normalt for at nå i hus med de 900 frivillige, der skal drive organisationens 22 sommerlejre for udsatte børn og unge.

FRIVILLIGE HÆNDER betegnes fra alle sider som en bærende kraft i samfundet. For demokratiet, for (velfærds)samfundet og for fællesskabet.

SIDSTE ÅR ANSLOG sociolog og professor emeritus i samfundsvidenskab Thomas P. Boje endda i Kristeligt Dagblad, at den økonomiske værdi af frivilligt arbejde er 315 milliarder kroner. Eller 13-14 procent af bruttonationalproduktet.

DERFOR ER DET OGSÅ deprimerende, at de frivillige nu mangler i stor stil.

PROBLEMET ER ekstra stort i år efter mere end to års coronarestriktioner. Pandemien har tilsyneladende forvandlet os danskere til egotrippere.

Helle Hygum Espersen, der er frivillighedsforsker ved forskningscenteret Vive, peger netop på, at mange netværk og fællesskaber er gået i opløsning. Ifølge hende er der dog håb forude.

– Der er grund til at tro, at det kommer op igen, men det tager bare noget tid, fordi det handler om et stort netværks-arbejde, siger hun til TV Midtvest.

OGSÅ FØR CORONA var der nødråb fra foreninger, der har svært ved at besætte bestyrelsesposter, skaffe trænere osv.

40 PROCENT AF DANSKERNE deltager i frivilligt arbejde. Det tal har ikke ændret sig. Men antallet af timer, vi lægger i det, er faldet. Og ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejde er det sværere at rekruttere faste frivillige.

Hvis den tendens udvikler sig, er der grund til bekymring.

DET OFFICIELLE DANMARK er i forvejen mennesketomt. I stedet for at få hjælp ansigt til ansigt må vi ofte nøjes med helpdesk eller instrukser på nettet eller i E-boks. Billetter købes på mobil, og penge hæves i automaten.

POLITIKERNE HAR DIGITALISERET os ud af sociale relationer. Ud af den sammenhængskraft, som de ellers elsker at tale om.

DERFOR ER DET i foreningslivet, vi må finde hinanden. Derfor er de frivillige livsvigtige. Og derfor håber vi, de vender tilbage. For vores alle sammens skyld.