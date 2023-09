DET ER VANVITTIGT. Vi taler noget nær redskabsskure, der pludselig er millioner værd. Vi taler ejendomme, der tidobles i værdi. Og vi taler ejendomsværdier, der på mystisk vis overstiges af grundværdier med flere millioner kroner.

Når 'Ejendomscirkus Danmark' åbner teltdugen, spæner klovne i ring, og et tosseorkester sætter i med en skæv melodi. Sådan har det været i årevis.

Vi taler dermed også et af verdens mest gennemmålte og regulerede samfund, hvori borgerne kastes rundt af en vilkårlighed, som får den ansvarlige minister, skatteminister Jeppe Bruus, til at opføre sig som en våd dej, man forsøger at fastholde på en lodret flade, når man spørger, hvad der foregår.

VANVIDDET HAR kostet milliarder af samfundskroner. Alene forbruget af konsulenter til udviklingen af et nyt system til ejendomsvurderinger nærmer sig milliarder af kroner. Skat har simpelthen haft åbent hus med tag selv-bord for konsulenter, hvis virke tydeligvis gør mere skade end gavn.

Lad os herfra komme med en gratis opfordring: Drop det. Det er ikke alene for dyrt, det er også for dumt, og i tilgift er det blevet en forestilling, hvor man i stræben efter en retfærdig og anvendelig model for ejendomsbeskatning altid bliver en jonglør, der står og taber alle keglerne.

Så kære Ejendomsvurderingsstyrelse plus skatteminister Jeppe Bruus – hold op med det! Stop jer selv. I stedet for at skulle tilbagekalde halvdelen af jeres abstrakt udregnede og forbløffende fejlbehæftede vurderinger så skrot hele ejendomsvurderings-systemet fuldstændig og endeligt.

DEN ENESTE TROVÆRDIGE værdiangivelse af enhver bolig er selvsagt den, boligen handles til. Så hvorfor har man ikke for længst indført boligskat baseret på boligers handelsværdi?

Ikke alene vil man hermed slette den tåbelige opdeling med beskatning af ejendom såvel som af den grund, ejendommen ligger på. Man vil tillige frisætte boligbeskatning fra den helvedes-labyrint af it-systemer og -konsulenter med mere, der i årevis har kostet det offentlige fyrstelige summer.

Nu er skatteminister Jeppe Buus nok regeringens fremmeste artist, hvad angår dej-tale og ubagte udsagn. Men vi vil alligevel gerne spørge:

Ser skatteministeren sig omkring i det cirkus, han er sprechstallmeister for, kan han så med hånden på hjertet finde en eneste optrædende, der har en reel interesse i at bringe afklaring om ejendomsskatten? Synes alle ikke at nyde en velbetalt beskæftigelse med at pumpe et piftet skattehjul?

ELLER ER JEPPE Bruus i virkeligheden både blind og døv? Han hverken ser elefanten i skatteteltet eller hører klovnekarrusellen køre skævt?