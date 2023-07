Ekstra Bladet nedlægger 'Victor'

MANGE HAR for tiden det mål at rense fortiden for alt, der kan være stødende. I gamle bøger, film, tv-serier med mere. Alle, der læser Ekstra Bladets ledere, ved, at vi her på bladet finder det latterligt såvel som uudholdeligt.Til gengæld bør ingen ignorere menneskelige ofre. Mennesker, som i fortiden er blevet udsat for virkelige krænkelser. For det er disse mennesker, der afgør, om krænkelser i fortiden bør bæres ind i nutiden.

NETOP HER findes grunden til, at Ekstra Bladet nedlægger sin årlige journalistiske pris, Årets Victor. Den er opkaldt efter chefredaktøren på Ekstra Bladet i perioden mellem 1963 og 1976, Victor Andreasen, der var gift med digteren Tove Ditlevsen.Bogen ’Tove Ditlevsen var min mormor’ er således netop blevet udgivet. Skrevet af Ditlevsens barnebarn, Lise Munk Thygesen. Hun mistede sin mormor, der begik selvmord. Og hendes mor, Helle Munk, blev efterladt en mappe med titlen ’Hemmeligheder’, som den nye bog er baseret på.

I MAPPEN FINDES breve, notater og optegnelser, der mere end antyder, at Victor Andreasen begik seksuelle overgreb på Ditlevsens datter, Helle Munk, som altså er mor til forfatteren til bogen. Vi har her på avisen med venlig og meget værdsat hjælp fra Lise Munk Thygesen set dokumentation og de journaler, hvori myndighederne ikke betvivler Lise Munks mors beretning om, hvad hun har været udsat for. Og sammenlagt med anden dokumentation finder vi det dermed ikke længere på sin plads at have en pris opkaldt efter Victor Andreasen.

DET SKAL SIGES, at Victor Andreasen døde i 2000, hvorfor han ingen mulighed har for at forsvare sig mod beskyldninger i bogen. Men den samlede vurdering er uomgængelig. De nye oplysninger diskvalificerer en pris i hans navn. Ikke mindst fordi det er en pris, der gives for åbenhed, oplysning, kritisk virke, redelighed og afsløring. Alle hidtidige – og særdeles kvalificerede modtagere – har fået prisen, fordi de repræsenterede noget af det nævnte. Fordi prismodtagerne, ligesom Ekstra Bladet, ikke ønsker, at sandheden skjules. Beslutningen om at nedlægge prisen har således på ingen måde noget med tidligere modtagere at gøre.

EKSTRA BLADET VIL fortsat have en pris med den energi, der ligger i at hædre god journalistik. Det tygger vi drøv på og vender muligvis tilbage til i det nye år. Vi vil altid gerne belønne dem, der tør sige det, som det er.