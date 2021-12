Ekstra Bladet takker Landsretten

Vi har et retssamfund i Danmark. Også for Morten Messerschmidt, naturligvis.

Derfor er det rigtigt at lade sagen mod Messerschmidt gå om i byretten. I et retssamfund må der ikke kunne sås tvivl om domstolens uafhængighed. Der må ikke kunne spores nogen forudindtagethed. En dommer skal være upartisk.

Landsretten besluttede onsdag eftermiddag, at byretsdommer Søren Holm Seerup, der i august i spidsen for en domsmandsret idømte Morten Messerschmidt seks måneders fængsel for EU-svig og dokumentfalsk, var inhabil.

Dommen er nu ophævet. Hvilket ikke betyder, at Dansk Folkepartis næstformand går fri. Sagen begynder forfra. Med en ny dommer. Det er endnu ikke fastlagt hvornår.

Dommer Søren Holm Seerup blev erklæret inhabil for i kommentarer og med ’likes’ på Facebook at have demonstreret antipati mod Dansk Folkeparti, partiets politik i almindelighed og den tiltalte i særdeleshed. Vi taler sammenligninger af Messerschmidt med flodhesten Dolph, eller DF nævnt i sammenhæng med terroristen Anders Breivik eller kommentarer om Messerschmidts angivelige selvglæde og storhedsvanvid.

Alvoren i svig med EU-midler og dokumentfalsk er imidlertid lige så alvorlig, som den altid har været. Og selvom det er en sejr for Morten Messerschmidt, ligner det også en udsættelse, en stakket frist. Til hans bestræbelse på at nå helt op af dyndet og bryde overfladen som ny og uskyldsren formand for DF.

Ekstra Bladet gravede sagen mod Messerschmidt frem i 2015. Fordi det er vigtigt for demokratiet, at der sættes en hegnspæl for, hvor meget en politiker må jonglere med betroede midler. Det var imidlertid også Ekstra Bladet, der godtgjorde, at byretsdommer Søren Holm Seerup med sit virke på de sociale medier ikke så ud til at leve op til kravet om, at en dommer skal være uhildet.

Foreløbig har vi altså her på avisen dokumenteret sagen mod Morten Messerschmidt for derpå at udstille dommeren i sagen. Vi bryster os gerne af begge dele. Hvorfor Landsrettens afgørelse lægger os særligt på sinde.

Vi takker hermed. Vi vil have en upartisk og redelig rettergang samt en klar dom. Vi bryder os ikke om, at al vores gode arbejde ikke behandles efter fortjeneste.