Ekstra Bladet vil også sigtes

Her bringer vi billedet. Og på Ekstra Bladet ser vi gerne, at ordensmagten nu møder op og tillige gennemgår vores mobiler og computere uden ransagningskendelse og rejser sigtelse mod os.

Det vil være os en fornøjelse at føre kampagne mod en sådan idioti fra myndighedernes side.

Søndag vadede to betjente ind i entreen hos 29-årige Vivian Anita Alexandru på hjemmeadressen i Aarhus. De tog hendes mobil, computer og hev hende med på stationen.

’Jeg er blevet anholdt og sigtet for at true statsministeren ved at vise et billede af dukken med statsministerens ansigt på i et Facebook-opslag,’ som Vivian Anita Alexandru siger til Politiken.

Billedet af en brændende dukke med statsministerens kontrafej blev, som mange husker, taget ved en Men In Black-demonstration i januar. Vivian Anita – som er fra bevægelsen, og det har hun jo ved Den Hellige Mette Frederiksen lov til at være – lagde fotoet på Facebook-siden ’STOP paragraf 113’. Det er paragraffen, der anvendes mod de personer, som ophængte statsministerdukken med påskriften ’Hun må og skal aflives’ i en lygtepæl.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Det var ved Men in Black demonstrationen d. 23. januar, at dukken blev brændt af.

Denne handling og tekst var tåbelig, ja. Og muligvis også af en art, der bør medføre bøde. Men det bør ikke føre til varetægtsfængsling og tiltale efter en paragraf, der kan give mange års fængsel. Og helt forrykt er det bagefter at arrestere en kvinde for at lægge billedet på Facebook som en protest imod myndighedernes handling i sagen. Hvis personer skal tiltales for ’Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder’ samt trussel mod statsministerens liv, skal deres farlighed være åbenlys. Modsat at de bare bruges som kanonføde for regeringens kampagne for at udrydde alle ytringer imod sig.

Vi er kommet derud, hvor det ikke længere er ubehjælpsomme demonstranters tanker om regeringen og statsministeren, der er farlige for nationen. Det er omvendt. Det er Mette Frederiksen og kompagnis tanker om danskernes ytringsfrihed – eller rettere; idéen om begrænsningen heraf – der er farlig for Danmark og danskerne.

Nu ved vi godt, at vi på Ekstra Bladet får at vide, at vi godt må bringe billedet i en redaktionel sammenhæng. Men vi vil simpelthen så gerne sigtes i denne sag. Hvis politiet kommer forbi, skal de dog bare lige ringe først. Her i JP/Politikens Hus skal man gennem en sikkerhedssluse. Det er fordi vi herinde er rigtigt truede på livet og af rigtigt farlige mennesker.