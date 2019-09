Elefantastisk

LÆSERNE bedes forberede sig på et chok. Det kommer her:

Ekstra Bladet vil gerne rose fødevareminister Mogens Jensen (S), fordi han efter sin Barolo-ferie pludselig udviser handlekraft og rettidig omhu.

SAGEN ER den, at ministeren for godt en måned siden fik at vide, at en flok opstaldede cirkus-elefanter havde det rigtig skidt.

Nogle af elefanterne var efter otte måneder bag tremmer blevet så frustrerede, at de var begyndt at rive taget ned i deres stald ved Slagelse. En dyrlæge udtalte til Ekstra Bladet, at han overvejede en politi-anmeldelse for dyremishandling.

INDESPÆRRINGEN skyldtes, at den daværende VLAK-regering havde bebudet en lov mod eksotiske dyr i cirkus. Derfor havde Cirkus Arena og Cirkus Trapez trukket de tonstunge dyr ud af manegen.

Siden skete der ikke meget – ud over at elefanterne fik det dårligere og dårligere.

DA ELEFANTERNES mistrivsel takket være mediernes omtale havnede på fødevareministerens bord i juli, virkede han ikke specielt interesseret i sagen og mumlede om en løsning i løbet af efteråret.

MEN NU – cirka en måned senere – har elefant-ministeren søreme fået snablen ud og købt de fire elefanter for 11 mio. kr. Og alt tyder på, at de kan se frem til en rolig pensionist-tilværelse i Knuthenborg Safaripark.

MAN KUNNE få den mistanke, at den ministerielle lynaktion skyldes en spindoktors belæring om, at der er stemmer i at vise omsorg for eksotiske dyr.

For fødevareministeren viser ikke samme ildhu, når det f.eks. gælder velfærden i danske svinestalde, hvor over 20.000 smågrise dør – hver dag.

UANSET ÅRSAGEN er der grund til at glæde sig over ministerens hurtige indgriben.

PERSPEKTIVERNE er svimlende: Tænk, hvis andre socialdemokratiske ministre følger fødevareministerens eksempel og træder i karakter her og nu.

Der er jo masser at tage fat på, når man læser rød bloks såkaldte 'forståelsespapir’.

BLOT ET enkelt eksempel: Mange nedslidte på arbejdsmarkedet vil sikkert blive glade, hvis beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremskynder Socialdemokratiets store slagnummer fra valgkampen om differentieret pension.

MEN DET vil nok være for elefantastisk.