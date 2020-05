Elefantastisk

DE FLESTE husker vel stadig en storgrinende Mette Frederiksen på Folketingets talerstol ved åbningsdebatten i oktober. Her skulle hun fortælle om statens indkøb af fire elefanter.

BLANDT DE tilstedeværende i salen var tonen også lystig. Sjældent har der været en så munter stemning på tværs af alle partierne.

I DAG ER smilene stivnet. Mandag aften viste DR den strålende dokumentar, ’Stuhr, stuhr nummer’, om købet af elefanterne.

STATEN BETALTE 11 millioner kroner for dyrene. Sælger var Cirkus Arena, hvis cirkusdirektør, Benny Berdino, udviste et enormt krejlertalent.

UNDERVEJS i handlen, som på statens vegne blev foretaget af fødevareminister Mogens Jensen, ’glemte’ Benny Berdino at fortælle, at hans selskaber havde skabt en gæld på over 20 millioner kroner i ubetalt moms og skat til det offentlige.

DET SKAL tilføjes, at Mogens Jensen og hans embedsmænd ikke gjorde det mindste for at tjekke Benny Berdino og hans cirkus, inden parterne satte sig til forhandlingsbordet.

NÅR MAN ser dokumentaren, er det åbenlyst, at Mogens Jensen er overmåde begejstret for den gode historie og de gode billeder. Mogens redder elefanterne. En gungrende succes.

INGEN advarselslamper blev tændt. I stedet blev skatteborgernes penge hældt i lommen på en cirkusdirektør, som ikke gør sig umage for at bidrage til fællesskabet.

CIRKUS ARENA består af et holdingselskab og datterselskaber. Holdingselskabet ejer al inventar, som bliver lejet ud til et datterselskab, som står for driften.

DATTERSELSKABET betaler en leasingafgift til holdingselskabet, og da det er Berdino-familien, der ejer alle selskaber, er det også familien, der bestemmer, hvor stor lejen skal være.

IFØLGE kammeradvokaten sætter Cirkus Arena leasingafgiften så højt, at den reelt trækker pengene ud af datterselskaberne, så de går konkurs og efterlader ubetalt skat og moms for millioner. Det er sket i fem tilfælde siden 2011.

BENNY BERDINOS søn, Jackie Berdino-Olsen, er medejer af Cirkus Arena. Sidste år blev han i Østre Landsret ikendt konkurskarantæne for at have udvist groft uforsvarlig forretningsførelse. Han må i tre år ikke være direktør eller bestyrelsesmedlem i noget selskab. Jackie Berdino-Olsen drev flere af de nu konkursramte selskaber.

I DOKUMENTAREN fortæller Benny Berdino, at han i sin tid fik elefanterne stort set gratis. Det afholdt ham dog ikke fra at kræve 39,8 millioner kroner af staten for sine store dyr.

MOGENS JENSEN optræder, som om han ved få prisen ned på 11 millioner kroner har gjort en god handel. Det har han ikke. Det er elendigt arbejde af både ministeren og hans embedsfolk. De er blevet tørret godt og grundigt.

I DR-UDSENDELSEN siger Benny Berdino flere gange, at når der er børn på pladsen, er der penge i kassen. Sådan må han have haft det med Mogens Jensen. Et let bytte.