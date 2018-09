Og det svenske valg kort:

Det er noget rod.

Sverigedemokraterna vandt. Resten af partierne vil imidlertid stadig betragte dem som småfascistiske tabere. Moderaterna tabte. Men de kan måske gribe regeringsmagten. Socialdemokraterna fik det ringeste valg i 100 år, men kan måske på den anden side liste sig tilbage til magten.

Men alle i svensk politik bør stille følgende spørgsmål:

Er elefanten i rummet ikke blevet så stor nu, at pinligheden ved fortsat at ignorere selvsamme elefant i en slags stædig, anstrengt tavshed overskygger ubehaget ved dens tilstedeværelse?

Den moralske vinder af det svenske valg, Sverigedemokraterne, har således nu en meget markant tilstedeværelse inde i kernen af svensk politik. Men de skal tilsyneladende stadig holdes ude for enhver pris.

En svensk regering vil dermed ikke blive dannet, fordi et flertal af svenske vælgere har bedt om den. Den dannes med udgangspunkt i, at der ikke er et flertal imod den.

Det kan eventuelt foregå ved, at Moderaternas leder, Ulf Kristersson, får lov at danne en regering, fordi Sverigedemokraterna undlader at stemme imod ham i håb om, at Kristersson måske en dag vil tale med Sverigedemokraterna.

Dette illustrerer om noget Sveriges problem. Hvis omkring en femtedel af svenske vælgere stemmer på et parti, som ingen andre partier vil tale med, er der et demokratisk underskud.

Uanset hvordan det svenske valg udmøntes i de kommende uger, må man fra Danmarks side se lidt overbærende på svensk politik i disse år.

Stefan Löfven og for den sags skyld alle andre ser ud til at stå der, hvor Poul Nyrup stod, da han i slut-90’erne erklærede, at ’stuerene bliver’ I aldrig’ om Dansk Folkeparti.

Sverigedemokraterna kan ganske vist ikke sammenlignes direkte med DF. Det svenske søsterparti har eksempelvis nazistiske rødder, som de ivrigt har forsøgt at kappe forbindelser til eller mindelser om i det sidste årti.

Ellers synes alle i svensk politik at spille deres roller perfekt som en pastiche på dansk politik anno 1999.

Efter gårsdagens valg har Sverige tilsyneladende en lang og lærerig politisk tur foran sig.