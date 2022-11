PÅ VENSTRES LANDSMØDE i weekenden fik partiformand Jakob Ellemann opbakning til at indlede reelle forhandlinger med Mette Frederiksen om at danne en bred regering.

Så langt, så godt. Men om der kommer noget konstruktivt ud af, at de to går i clinch, er stadig mere end tvivlsomt.

DEBATTEN OM partiets fremtidige kurs var landsmødets altoverskyggende emne. Hvilket bekom ledelsen vel, for så undgik den at fokusere på det elendige valg og blive stillet til regnskab for møgsager i årets løb.

Én af dem er Ellemann-klanens svigt over for tusindvis af vælgere.

SELV OM Karen Ellemann fik et overbevisende valg med 8716 personlige stemmer, nedlagde hun øjeblikkeligt sit mandat til fordel for et fint og højtlønnet job som generalsekretær for Nordisk Ministerråd.

Annonce:

Den tidligere minister for nordisk samarbejde søgte jobbet i august. Ti dage inden valgdagen vidste hun, at den var hjemme, og orienterede sin bror Jakob. Men ingen af dem fortalte vælgerne, at de ville blive holdt for nar, hvis de stemte på Karen Ellemann 1. november.

TVÆRTIMOD. 23. oktober bad hun i en video på Facebook skamløst folk om at stemme på sig, og to dage senere var hun i gadeaktion i Lyngby med sin bror for at hyre vælgere – altså vel vidende at Nordisk Råd havde besluttet at ansætte hende.

KAREN ELLEMANN vil ikke sige undskyld, men erkender, at ’det her er megadårlig timing’.

– Jeg kan godt forstå, at der er nogle, som er skuffede, udtaler hun.

Én af de vælgere på Københavns Vestegn, Niels Torp Steffensen, der stemte personligt på hende, er blandt de skuffede.

– Jeg synes ikke, det er i orden, at hun stiller op til Folketinget, trækker stemmer til, og straks det er afgjort, så smutter hun, siger han til Jyllands-Posten.

DET HAVDE VÆRET ærligt og anstændigt, hvis Karen Ellemann under valgkampen havde fortalt vælgerne sandheden og anbefalet dem at stemme på en anden V-kandidat.

Annonce:

Og det havde klædt partiformand Ellemann fra landsmødets talerstol at undskylde på ledelsens – og sin søsters – vegne over for de 8716 svigtede vælgere.

MEN NU VED vi altså, at målet helliger midlet for Ellemann-klanen, når det drejer sig om at skaffe flest mulige stemmer til det skrantende Venstre.