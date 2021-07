TYSKLAND. Den vestlige del af landet har været ramt af enorme oversvømmelser efter voldsomme regnskyl. Mindst 179 er omkommet, og mange mindre byer er blevet ødelagt af vandet, der har totalsmadret både huse og hele områder.

BELGIEN. 36 har mistet livet efter oversvømmelser – de værste i Belgiens historie – i den fransktalende del af landet, Vallonien. Regeringen har udråbt 20. juli til national sørgedag.

ENGLAND. Dele af London er blevet oversvømmet efter uvejr. Busser og biler står forladte i vandmasserne i den britiske hovedstad. Det voldsomme vejr afløser en periode med hedebølge.

INDEN FOR DE de seneste uger har lande tæt på os oplevet klimaomvæltninger, som sætter en tyk streg under nødvendigheden af handling her og nu.

Ingen bør længere være i tvivl om, at den globale opvarmning forårsager naturkatastrofer, og at CO2-udslippet er den store skurk.

DEN DØD OG ødelæggelse, vi har set i Tyskland og Belgien, er en påmindelse om, at klimakampen skal tages alvorligt. En advarsel, som ingen kan sidde overhørig.

Hedebølger og tårnhøj luftfugtighed bliver hyppigere og mere ekstreme de næste årtier. De har ofte oversvømmelser som følgesvend på grund af vanddampe, der stiger til vejrs, advarer FN’s vejrorganisation, WMO.

I DANMARK opleves skybrud oftere og oftere, men vi er heldigvis indtil videre blevet forskånet for klimakatastrofer, der koster menneskeliv. Oversvømmede kældre og viadukter under vand er dog slemt nok endda.

ET STORT FLERTAL i Folketinget har besluttet, at Danmark skal være foregangsland og reducere CO2-udslippet med 70 procent frem til 2030.

Men flere borgerlige partier er på det seneste begyndt at slække på kravene og tale om, at en beskæring på 50-60 procent må være nok.

DET HAR FÅET regeringens støttepartier på barrikaderne med krav om, at regeringen sætter tempoet i vejret. Flere gange har klimaminister Dan Jørgensen måttet lægge ryg til anklager om passivitet.

EFTERÅRETS forhandlinger om landbrugets udledninger af drivhusgasser bliver en lakmusprøve på, om vi for alvor melder os ind i klimakampen.

Katastroferne i Tyskland og Belgien viser, at vi ikke har noget valg.