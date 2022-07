En bombe under vores velfærd

ANTALLET AF ansøgere til de såkaldte ’velfærdsuddannelser’ er i frit fald.

Vi taler sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Med andre ord selve limen i det danske velfærdssamfund.

Alt for få gider uddanne sig til det.

På sygeplejerskeuddannelsen er faldet af ansøgere alarmerende. 28 procent færre har søgt uddannelsen som deres førsteprioritet i år sammenlignet med sidste år.

POLITIKERNE HAR i årevis lukket øjnene for udfordringerne i sundhedssystemet, og da det endelig gjaldt i efteråret 2021, stoppede regeringen sygeplejerskernes strejke med et lovindgreb.

DE FÅ håbefulde ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen kan se frem til en tilværelse med dårlig løn og elendige arbejdsforhold.

EN EKSTRAORDINÆR stor indsats under første coronabølge blev af Region Hovedstaden honoreret med et honninghjerte. En nærmest komisk gestus, men sigende for det offentliges respekt for sygeplejerskernes arbejdsindsats.

Manglen på politisk velvilje, lange arbejdsdage og -nætter og et generelt stor arbejdspres får sygeplejerskerne til at sive over det i det private – eller finde helt andre græsgange i andre erhverv. Med en vis bitterhed har de simpelthen forladt faget.

DET ER svært at forstå det rimelige i, at en sygeplejerske skal have en dårligere løn og ringere pension end en skolelærer, når uddannelserne er nogenlunde lige lange.

Der mangler i skrivende stund godt 5000 sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen. Det tal kommer kun til at stige de kommende år.

DEM, DER i sidste ende betaler regningen for det politiske svigt, er patienterne. Altså de danskere, der ikke har midler til eller mulighed for at benytte privathospitalerne.

SYGEPLEJERSKERNES årelange kamp for ligeløn og bedre vilkår er både en kønskamp og en faglig kamp.

De føler sig – med rette – overset og ignoreret. Specielt af Socialdemokratiet, der om nogen burde stå vagt om velfærdssamfundet.

Uddannelsesminister Jesper Petersen kalder udviklingen ’bekymrende’ og vil nu ’vende bøtten.’ Herfra er troen på, at der findes politisk vilje og evne til at ’vende bøtten’ lig nul. Det er mere end ’bekymrende’.

DET ER en bombe under det i forvejen sønderknuste danske sundhedsvæsen.