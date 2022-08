En brik i et blodigt spil

Håndboldtræneren fra Thurø, Jan Pytlick, er ikke den første og slet ikke den sidste, som lader sig købe af det blodige regime i Saudi-Arabien.

Efter en lang karriere som træner for både mænd og kvinder var Pytlick gået på pension, men så fik han et tilbud fra saudierne, han ikke kunne sige nej til.

Pengene sidder løst på de kanter, og vi må formode, at Pytlick med sin foreløbig et år lange kontrakt har sikret sin pension. Sportsligt set er det saudiske herrelandshold ikke noget at råbe hurra for. Så det er ikke med forhåbninger om at vinde medaljer ved næste års VM i Sverige og Polen, at den 55-årige mureruddannede thuriner har taget jobbet.

Det er ærgerligt og uforståeligt, at Jan Pytlick er hoppet på den saudiske sportswashing-vogn. For netop Saudi-Arabien overhaler på mange områder de kommende VM-værter i fodbold, Qatar, når det kommer til overtrædelser af menneskerettigheder, kvindeundertrykkelse og støtte til terrorister.

Saudi-Arabien er et morderisk regime, som styres af kronprins Mohammed bin Salman. Her kan vi blot minde om hans rolle i mordet på den systemkritiske journalist Jamal Khashoggi, som blev parteret på det saudiske konsulat i Istanbul i Tyrkiet.

Alt det ved Jan Pytlick udmærket, men han vil ikke snakke om det. Han er ellers en mand, der følger med i timen. Alligevel har han valgt at tage rollen som sportsambassadør for Saudi-Arabien. Præcis som golfspilleren, Emily K. Pedersen, der for et større beløb er blevet ambassadør for Golf Saudi og Aramco Team Series.

De to danskere er blevet brikker, nogle vil sige nyttige idioter, i det spil, kronprins Salman udøver. Han poster milliarder af petrodollars i idrætsverdenen.

Vi har set det med opkøbet af den engelske Premier League-klub Newcastle og med skabelsen af en helt ny golf-serie, LIV Golf Invitational Series, hvor nogle af sportens største navne har ladet sig købe.

Det gælder dog ikke Tiger Woods. Han har takket nej, selvom saudierne efter sigende tilbød ham fem milliarder kroner for at blive en del af cirkusset.

Andre har ikke kunnet nære sig. Det gælder f.eks. fodboldikonet og milliardæren Messi, som er turistambassadør for den saudiarabiske havneby Jeddah. Grådigheden er uden grænser.

Kronprins Salman bruger sporten i et større politisk spil. Sporten skal skjule det grimme, der foregår i landet ved det Røde Hav. Som for eksempel da styret tidligere på året i løbet af et døgn henrettede ikke færre end 81 mænd.

Sport og skuespil skal aflede. Således vil Saudi-Arabien have det nye udvidede klub-VM i fodbold. Og for at det ikke skal være løgn, vil saudierne også være vært for De Asiatiske Vinterlege i 2029.

Saudi-Arabien opererer med en 2030-vision, hvor landet skal være et mekka for international sport. Kronprinsens fantasiprojekt hedder Neom, et område i den nordvestlige del af kongeriget.

Her vil saudierne bruge svimlende 3600 milliarder kroner på en futuristisk by, der blandt andet skal være en magnet for turister og hjemsted for store idrætsbegivenheder. Herunder også vintersport, som skal afvikles i Sarawat-bjergene, hvor det hænder, der falder sne på tinderne i 2400 meters højde.

Saudierne buldrer frem på sportsscenen. Snart overhaler de både Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Det er sportswashing på den store klinge – og desværre med villige danskere som ambassadører. Det er så langt fra den danske foreningskultur, som man overhovedet kan komme.