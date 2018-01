PÅ ÅRETS SIDSTE DAG blev Anders Samuelsen kåret som Årets Nytårstorsk.

Det var fuldt fortjent. LA-bossen er gennem hele 2017 gået målrettet efter prisen, og da han samtidigt satte ind med en stærk slutspurt, blev de andre kandidater nærmest fejet af banen.

JA, SEJREN VAR så overvældende, at vi allerede nu (næsten) tør love, at han også vil være at finde blandt kandidaterne til den fornemme pris om et år.

For Anders Samuelsen har bevist, at han er næsten umulig at komme uden om. En stålsat og visionær mand, en ener i dansk politik.

VI SKAL IKKE DVÆLE ved fortiden og lader derfor de ultimative krav om fjernelse af topskatten gå i glemmebogen.

Det er heller ikke fair at minde om balladen om finansloven, som Liberal Alliance kun ville stemme for, hvis der samtidigt blev indgået en skatteaftale.

OG DET SKAL HELLER ikke ligge Samuelsen til last, at han tror så fuldt og fast på egne evner, at han udnævnte sig selv til den måske mest kompetente udenrigsminister, Danmark nogensinde har haft.

Lad det nu ligge. Lad os se fremad.

ANDERS SAMUELSEN har stolt karakteriseret det nedskrevne grundlag for VLAK-regeringen som det mest liberale i nyere tid.

Men hvad er det værd, når det forbliver paroler? Ét er papir, noget andet virkelighed.

HAN HAR LIGELEDES proklameret, at regeringen her i starten af det nye år sammen med Dansk Folkeparti vil gennemføre en skattereform med historisk store skattelettelser.

Problemet er bare, at DF ikke er vild med at sænke skatten - og slet ikke til de bedre stillede. Man vil hellere bruge penge på de gamle og de syge.

SÅ LA-BOSSEN har gode muligheder for at udøve træakrobatik også i år. En sådan mand er svær at fravriste torske-titlen.

Nogen vil måske påstå, at Liberal Alliance har vist sig uduelig som regeringspartner - ikke mindst på grund af Anders Samuelsen. Men den slags sortsyn preller af på ham.

DANMARKSHISTORIENS mest kompetente udenrigsminister lader sig ikke bare sådan vælte af pinden.

Se ham i øjnene og oplev en politiker, der er så stålsat på at beholde sin ministerbil, at al anstændighed må vige.

NYTÅRSTORSKEN kunne ikke have fundet en værdigere modtager.