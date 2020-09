DE SENESTE ugers debat om sexisme i især mediebranchen og på Christiansborg er gået over gevind, og det er ’langt ude’, når nogle kvinder føler sig krænket over at få kommentarer om deres udseende.

SÅDAN UDLAGDE Venstres fungerende formand, Inger Støjberg, teksten, da hun følte sig kaldet til at kommentere de mange sager om krænkelser og sexisme. Det var nu ikke, fordi Støjberg var blevet spurgt. Det var af egen drift, at hun satte sig til tasterne.

PÅ DEN MÅDE formåede hun endnu en gang at forvride en debat og samtidig kløve sit parti. I forvejen slås hun med sagen om barnebrude, som også er mere splittende end samlende i Danmarks liberale parti.

DET ER kun en uge siden, Venstres sygemeldte formand, Jakob Ellemann-Jensen, stillede sig på Sofie Lindes side. Det skete i et indlæg på de sociale medier, hvor han skrev:

’I stedet for at pege fingre ad Sofie Linde bør vi give hende en coronasikker og virtuel highfive. Det har helt sikkert ikke været nemt at stille sig i forreste række på den måde.’

MAN SKULLE mene, at det burde være enkelt for Inger Støjberg at følge den linje. Men sådan er Støjberg ikke indrettet. Hun fører sin egen politik.

OG HVAD får hun så ud af det? Måske får hun blot næret sin trang til at provokere. Som hun gjorde det, da hun fejrede flygtningestramninger med kageorgier i ministeriet. Det faldt ikke i god jord hos daværende statsminister Lars Løkke. Det kan man læse i hans nyeste bog. Men han lod det fare, for Støjberg er stemmesluger.

NU HAR hun igen splittet sit parti. Den første reaktion på hendes forsøg på at tale sexismen ned blev hurtigt modsvaret af 22 nuværende og tidligere Venstre-folk. I et indlæg i Berlingske kunne Støjberg læse, at hun er useriøs og taler til laveste fællesnævner. Samtidig blev Venstre som parti opfordret til at vise mod ved tage et opgør med mulig dårlig kultur og dømmekraft.

MANGE ANDRE Venstre-folk sluttede sig i går til kritikken af Støjberg, som på et tidspunkt forsøgte at trække i land. Men for sent. Det var ikke en finke, der røg af panden, da hun mandag meldte sig i sexismedebatten. Hun var selv den udfarende kraft, og hun stillede efterfølgende glad op til en lang række interviews.

MÅSKE ER det på tide, Venstre ikke bare tager et opgør med sexisme, men også med ’partiet’ Støjberg. Stemmesluger eller ej.