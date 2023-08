En forhammer mod en myg

Hvor er det dog et held, at Danmark ikke er i krise. Vores økonomi er god. Der er ro i landet. Der er heller ingen storpolitiske dramaer, som truer os.

For hvis der nu var en rigtig krise, ville vi være ilde stedt med SMV-regeringen. Den har på kun trekvart år vist, at den er uduelig til at håndtere kriser. Til gengæld er den en mester i selv at skabe dem.

Store bededagskrisen var helt og holdent fremkaldt af regeringen selv: Der var intet i dansk økonomi, som gjorde det nødvendigt at afskaffe helligdagen, og den økonomiske gevinst var lille og tvivlsom. Alligevel valgte regeringen at iscenesætte et drama, som handlede det om nationens overlevelse. Samtidig røg den Arne-pension, Mette Frederiksen ellers var så stolt af.

Nu er det så koran-afbrænding, vi står i. Her gentager tingene sig; et overskueligt problem får lov at udvikle sig til en krise. Det begynder med nogle mellemøstlige despoter, vi gerne vil have med i en diplomatisk alliance mod Putin. Det udnytter de til at kræve stop for afbrænding af Koranen.

Regeringens svar er at varsle et forbud mod enhver 'forhånelse' af lande, religioner og kulturer – uden at undersøge, om mindre kunne have gjort det. Det kunne det måske nok. Det lykkedes da fint at holde Paludan væk fra Folkemødet uden lovændringer af nogen art.

Det er som at se en mand, der forstyrres af en myg og derfor begynder at slå vildt om sig med en forhammer. Sådan noget kan godt ende værre for manden end for myggen, og god kriseledelse er det i hvert fald ikke.

Det er mærkeligt, det er gået sådan, for både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen er kendt som store pragmatikere. Men de er åbenbart kun pragmatiske i deres valg af politiske mål. I valget af midler er de derimod stædige som få.

Der var ellers så store forhåbninger til denne regering. Den skulle rette op på sundhedssektoren, slanke bureaukratiet og redde klimaet, alt sammen med sund fornuft og hen over midten. Det er der ikke blevet noget af. Vi kan ikke engang længere se, hvem der leder regeringen – er det Mette Frederiksen eller Løkke? I koran-krisen kan vi genkende hans evne til at skabe kaos omkring sig, og forringelsen af Arne-pensionen var næppe Mette Frederiksens idé.

Regeringen har reelt kun opnået én stor sejr: Det er blevet svært at få øje på et alternativ. Koran-krisen viser, at der ikke længere findes en blå blok.

Regeringen har således svinget med forhammeren og knust oppositionen. Lige om lidt rammer den nok sig selv i hovedet. Lad os håbe, at det sker, før Danmark igen får brug for en regering, der kan løse kriser.