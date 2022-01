SOM DET første medie i Danmark stillede Ekstra Bladet i torsdags tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen et ret enkelt spørgsmål: ’Er du blevet sigtet af politiet?’

Det havde Hjort – for nu at sige det pænt – ikke den store lyst til at svare på. Han blev vred og bad vores journalist ’holde kæft’.

FRED VÆRE med det. Man forstår, at nerverne sidder uden på tøjet i disse dage. Det videre forløb i sagen dokumenterer imidlertid, at Ekstra Bladets spørgsmål var i sjælden grad velanbragt.

I fredags kom det som bekendt frem, at Claus Hjort Frederiksen er blevet sigtet for sin åbenmundethed om forholdene i efterretningstjenesten.

Det i sig selv er helt vildt. Ligesom det er helt uden for kategori opsigtsvækkende, at en tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste i disse dage sidder varetægtsfængslet i Arresthuset i Hillerød – sigtet efter en paragraf i Straffeloven, der kan udløse 12 års fængsel.

SIGTELSERNE MOD Hjort og Findsen har med rette udløst kæmpe opmærksomhed både i Danmark og uden for landets grænser.

Og uanset, hvad det hele ender med, kan man allerede nu konstatere, at enten står vi med en tidligere forsvarsminister samt en efterretningschef, der idømmes strenge straffe for at have skadet Danmarks sikkerhed. Helt uhørt.

Eller også er der tale om århundredets flop. Og så ligger skandalen i, hvem der har ansvaret for, at der er blevet faret frem med så meget brask og bram, at hele verden nu ser måbende til og med rette undrer sig over, hvad pokker der foregår i Danmark.

KUNNE MAN i den forbindelse forestille sig, at en vis ’skyd før du tænker’-departementschef og hendes statsminister endnu engang har ønsket at signalere handlekraft på bekostning af omtanke? Det er jo set før i andre sammenhænge. ’Mink’, siger vi bare.

Hvis sagerne mod Findsen og Hjort fuser ud, står vi med en fuldtonet skandale, som regeringen næppe vil kunne overleve. Det må betragtes som værende hævet over enhver tvivl, at såvel Mette Frederiksen som Barbara Bertelsen har været involveret i beslutningen om at sigte de to.

UANSET HVAD: Det er historisk spektakulært, hvad der foregår i disse dage, og derfor dækker vi på Ekstra Bladet sagen intenst. Og vi stiller selvfølgelig alle de relevante og påtrængende spørgsmål i den sammenhæng. Herunder selvfølgelig også til Claus Hjort Frederiksen. Det ville have været regulær journalistisk pligtforsømmelse, hvis ikke vi havde anstrengt os for at få et svar fra hovedpersonen på det spørgsmål, som alle i ugens løb stillede sig: Hvis Findsen er sigtet – hvad så med den mindst lige så åbenmundede Hjort?

DERFOR HAR VI gennem hele ugen forsøgt at få fat i den tidligere forsvarsminister. Torsdag lykkedes det os så – som det første medie – at spørge ham, hvorvidt han var blevet sigtet. Det skete i et interview på offentlig vej foran hans bopæl i Humlebæk.

Fra det stadig mere syrede parallelunivers på Twitter samt fra Venstres Jan E. Jørgensen er vi senere blevet kritiseret for, at vi opsøgte ham dér. Argumentet lyder, at det er ’uden pli’, og at Claus Hjorts kone i øvrigt er syg.

DET SIDSTE er korrekt. Og på Ekstra Bladet har vi den største sympati med den situation, Claus Hjort og hans hustru befinder sig i.

Men det er vigtigt at huske på, at vi har gøre med en politiker, der hverken er sygemeldt eller på orlov. Og der er tale om en sag, der har offentlighedens interesse. Selvfølgelig er det journalistisk relevant at spørge en tidligere forsvarsminister, om han er blevet sigtet af politiet for at have afsløret statshemmeligheder (hvad han jo så også senere viste sig at være).

VI HAR selvfølgelig registreret, at nogle mener, at politikere kun må interviewes på Christiansborg. Det er et legalt synspunkt, som andre medier så må efterleve, hvis de ønsker det. På Ekstra Bladet er vi bare uenige. Vi insisterer på at stille politikere – og i øvrigt alle andre med gyldne kæder – de rigtige og nogle gange ubehagelige spørgsmål. Også på tidspunkter og steder, som nogle finder ubekvemme og upassende.

Det er vores opgave.