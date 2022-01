’Det er smudspressen, der holder demokratiet rent’, sagde den socialdemokratiske nestor og minister Erling Olsen engang.

Formanden for det store fagforbund 3F, Per Christensen, har i årevis levet et dobbeltliv. Med blandt andet to familier og bedraget flere kvinder og børn.

Er dette alene et privat anliggende? Det mener vi ikke på Ekstra Bladet.

Under alle omstændigheder er det ikke længere ’bare’ en historie om en fagforeningsboss’ dobbeltliv, som B.T. prisværdigt afslørede fredag.

Det er nu også via sociale medier blevet en blotlæggelse af fagbevægelsens og den socialdemokratiske tops privilegieblindhed – det, der i daglig tale kaldes pamperi. For aldrig så snart havde B.T. bragt den veldokumenterede historie, hvor tre kvinder står frem, før den bedrageriske formand forbløffende nok fik støtte af politikere såvel som socialdemokratiske ministre.

’Det er yderst private ting. B.T. vil skrive om. Hvad kommer det andre ved? Privat er privat,’ tweetede eksempelvis fødevareminister Rasmus Prehn: ’For mig vil du stadig være en god kammerat og en super dygtig forbundsformand.’

Og Prehns kollega, boligminister Kaare Dybvad, skrev: ’Sikke en mærkværdig avishistorie’. Og der var sågar støtte fra Venstres Jan Jørgensen, der opfordrede 3F-bossen til at lægge sag an mod B.T., men senere fortrød og trak i land.

Der er usikkerhed om, hvorvidt Per Christensen har benyttet sig af sine privilegier som forbundsformand. Bl.a. med en lejlighed, der blev stillet til rådighed. Samt i mulig brug af 3F-resurser i forbindelse med at holde historien ude af offentligheden. Per Christensen nægter, dette er tilfældet. Hans svigt er udelukkende privat, hævder han.

Mens dette skrives lørdag, er 3F’s hovedbestyrelse netop blevet indkaldt til krisemøde.

Det er ikke kun et bemærkelsesværdigt forhold til løgn og bedrag i landets politiske top, vi her får indblik i. Det er tillige et maskespil, hvor man tydeligvis dyrker forestillingen om, at det ikke er relevant for godt en kvart million medlemmer af et fagforbund at vide, at deres formand i sin fritid er en falskner. Et menneske fuld af blændværk over for dem, der viser ham mest tillid. Det skal ikke frem. Fordi ’privat er privat’.

På Ekstra Bladet mener vi, medlemmerne med god ret kan spørge, om en mand, der metodisk og planmæssigt svigter tilliden fra sine nære, fortsat skal være deres øverste tillidsmand. Et spørgsmål, de nu på oplyst vis kan stille, fordi B.T. har oplyst dem.

Det er rimeligt at antage, at det netop var denne her slags tilfælde, Erling Olsen mente, når han talte om, at ’smuds-pressen holder demokratiet rent’. Med et hep til B.T. herfra, tager vi vores konkurrent om skulderen og siger: Det er ikke os, der er de beskidte.