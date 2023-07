EKSTRA BLADET bringer i dag en grum beretning fra det danske hospitalsvæsen.

Lina Aziza og hendes mand mistede deres ufødte søn, Musa, i 41. graviditetsuge. Få timer før han skulle have været født. En gennemgang af forløbet på Hvidovre Hospital viser et kaos forårsaget af et sundhedspersonel, der tydeligvis er presset og stresset ud over grænsen for at kunne yde rettidig omhu.

Ingen kan endnu fastslå dødsårsagen. Men Lina Aziza og hendes mand får at vide, at det, de har været udsat for fra hospitalets side, ikke må ske, og at det skyldes ’travlhed’.

DET ER NÆRLÆGGENDE at anklage Hvidovre Hospital. At bebrejde læger, jordemødre, sygeplejersker og personale involveret i forløbet. Men det er også indlysende, at de arbejder under vilkår, hvor selv den bedste vilje kan spille fallit over for et mere og mere dysfunktionelt og mandskabsfattigt beredskab.

Opråbet bør dermed være politisk.

I flere år har der manglet jordemødre. Der har manglet sygeplejersker. Der har manglet læger. Og med fare for at gentage os selv her på pladsen: Alle fornuftige folk i sundhedsvæsnet ved, at man må fyre ’kolde hænder’, så der bliver råd til flere ’varme’. Men Danmarks nye SVM-regering har som det første sat kolde hænder i spidsen for at komme med en løsning. Man har nedsat en ’sundhedsstrukturkommission’.

REGERINGENS OMKVÆD, at en bred flertalsregering hen over midten var påkrævet for at gennemføre nødvendige reformer i Danmark, er således endt med, at velfærdssamfundets måske største problem, et sundhedsvæsen i forfald, er henlagt til mere eller mindre abstrakt gruppearbejde.

Sundhedsvæsnet i Danmark kræver fortsat flere og flere milliarder kroner. De synes bare ikke at komme patienterne til gode. I Region Hovedstaden, hvor Hvidovre Hospital ligger, valgte man som bekendt for år tilbage det dyreste it-projekt i det danske sundhedsvæsens historie. Sundhedsplatformen skulle have lettet arbejdsgangene på hospitalerne og effektiviseret behandlingerne, men blev i stedet skyld i fejlmedicineringer, forsømmelser og færre behandlinger. Læger har forladt hospitaler i vrede. Sygeplejersker er bukket under af stress.

I DEN PÅ ALLE MÅDER ulykkelige sag om Lina Aziza og hendes mands mistede søn, bør man bide mærke i udtalelsen fra jordemoder Jane Dahl, der er tillidsrepræsentant for jordemødrene på Hvidovre Hospital: - Nogle gange går det rivravruskende galt, og det er ikke godt nok. Derfor er det også rigtig vigtigt, at patienterne giver deres mening til kende, så ledelsen kender til problemerne, for det er jo ikke første gang, at der sker noget lignende.

Lad disse ord blive hørt af ’ledelsen’. Meget gerne af den, der leder landet og dermed Danmarks sundhedsvæsen.