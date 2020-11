En hjælpepakke til de fattigste

DET GÅR GODT i Danmark. Vi er lige gået amok på black friday, og vore bankkonti bugner. En billion (12 nuller) har vi sparet op efter udbetalingen af feriepenge. Men ikke alle er inviteret med til festen.

I 13 ÅR HAR Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet samlet ind til, at fattige danske børn også kan få en glad og lys jul. Alt det vi andre tager for givet med julehygge, and og gaver kommer kun til at ske i de fattigste familier, hvis de får hjælp.

BLACK FRIDAY ER ikke en fest, men den dag, hvor alle kammeraterne får noget. Ikke dem selv. Det at gå til sport er ikke noget, der nødvendigvis er råd til. Og mor, der er alene om at forsørge familien, har måske heller ikke ret meget overskud i hverdagen, fordi hun er syg, på revalidering eller uden arbejde.

DET ER DISSE familier, vi med den årlige julehjælp giver et lille lys i en ellers trist hverdag. Vi har hjulpet 81.349 familier gennem årene, og hvis nogen skulle være i tvivl, så er det faktisk en rigtig dejlig fornemmelse at hjælpe andre, når man selv har så rigeligt.

DA 2020 BEGYNDTE, var vi meget optimistiske. Vi talte vi om, at nu boomede økonomien, og alt pegede på, at behovet for julehjælp derfor ville blive mindre. Men corona kom snigende og ramte de mest udsatte hårdest. Derfor slår antallet af julehjælps ansøgere igen alle rekorder. Desværre. Halvdelen fortæller, at coronakrisen har forværret deres situation, som ellers var slem nok i forvejen.

OG TIL DEM, der bare er så uheldige at være permanent fattige, er der ingen offentlige hjælpepakker. Disse familier får kun hjælp, hvis du giver et bidrag, så vi kan give dem en julepakke med julemad og gavekort til indkøb af gaver til familiens børn. For at komme i betragtning til julehjælp skal man være enlig forsøger, på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år.

BARE FOR AT illustrere, hvor hårdt pressede disse familier er, så udgør det et særligt stort problem, at børneinstitutionerne i perioder har været lukkede, og børnene derfor har måttet blive hjemme. Familierne har nemlig været vant til, at børnene fik mad i børneinstitutionen en eller to gange om dagen. Nu skal mor selv købe mad til flere måltider, og det er der ikke råd til. I en undersøgelse, som Dansk Folkehjælp har udarbejdet, svarer 13,1 procent af ansøgerne, at de ikke har haft mulighed for at give deres børn tre måltider mad om dagen under pandemien.

DET ER SVÆRT at forstå for alle os andre, der lever i overflod, men sådan er virkeligheden også i Danmark. 'Samfundssind' er et af de ord der har været mest brugt i 2020. Lad os bidrage til, at det ikke bare bliver ved snakken.