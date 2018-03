RADIKALE POLITIKERE har alle dage været overbeviste om, at de besidder den højeste visdom.

Derfor er det meget, meget bemærkelsesværdigt, at R-bossen Morten Østergaard nu indrømmer, at han har taget fejl.

DET SKER i Jyllands-Posten, hvor Østergaard går i DF-bossen Kristian Thulesen Dahls fodspor og siger, at han fortryder indgrebet i 2013 i lærerkonflikten, der afskaffede lærernes forberedelsestid.

Derfor opfordrer han til, at parterne på det kommunale område bøjer sig mod hinanden og finder en løsning.

Specielt efter at det er kommet frem, at 72 ud af landets 98 kommuner har lavet arbejdstidsaftaler med lærerne uden om Folketinget!

BÅDE SF og Enhedslisten har ligeledes stillet sig på lærernes side. Men hvad mener Socialdemokratiet?

Svaret blæser i vinden, for partiets næstformand, Mogens Jensen, fordømmer de journalister, som kræver en stillingtagen fra Mette Frederiksen.

HAN HENVISER til den danske model, som efter hans mening pålægger politikerne at holde kæft, mens der forhandles.

Men det er meningsløst, når man ser på, hvordan forhandlingerne inden for den offentlige sektor er skruet sammen.

HER BESTÅR arbejdsgiversiden i både stat, kommuner og regioner af lutter politikere, som hellere end gerne udtaler sig om, hvor urimelige modpartens krav er. Hvorfor må deres kolleger så ikke sige åbent, hvad de mener? Hvorfor vil man beskære deres ytringsfrihed?

I det hele taget er den danske model en illusion, når det drejer sig om det offentlige.

TRODS DEN HØJT besungne danske model er Danmark det land i Norden, hvor forhandlinger om nye overenskomster har kostet flest tabte arbejdsdage siden 2008. Og det skyldes hovedsagelig konflikter på det offentlige arbejdsmarked.

Her er arbejdsgiverne også lovgivere, der sidder med magten til at gribe ind i en konflikt. Og modsat de private arbejdsgivere bliver de offentlige ikke ramt på pengepungen af en strejke.

DEN DANSKE MODEL er velegnet til det private arbejdsmarked, hvor styrkeforholdet mellem lønmodtagere og arbejdsgivere matcher hinanden.

Men inden for det offentlige sidder politikerne med så stærke kort på hånden, at de kan overtrumfe enhver forhandling. Her spiller den danske model fallit.