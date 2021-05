EN KARRIERE-POLITIKER tager nu forskud på glæderne. Fordi hun er socialdemokrat. Og Socialdemokratiet regerer hovedstaden.

FORMANDEN FOR Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), meddeler, at hun fratræder sin post i forventning om at blive overborgmester i København i stedet.

VI SER TO problemer heri. Det ene er, at Hæstorp burde være afgået for længst. På grund af sin umodne fastholdelse af en af socialdemokraternes dårligste idéer nogensinde: Sundhedsplatformen.

VI TALER OM det dyreste it-projekt i det danske sundhedsvæsens historie. Prisen er 2,8 milliarder kroner. Og systemet har fejlet fælt.

SUNDHEDSPLATFORMEN skulle have lettet arbejdsgangene på hospitalerne, men systemet har været skyld i fejlmedicineringer og forsømmelser. Læger har forladt hospitaler i vrede. Sygeplejersker er bukket under med stress. Statsrevisorerne har kritiseret platformen samt Hæstorp og kompagnis fejl og mangler.

HÆSTORPS SVAR har været: Systemet må evalueres. Det andet problem, vi ser i regionsformanden som borgmester, er således, at det er denne slags ledelse, der venter Københavns borgere.

ENHVER HAR kunnet se, at socialdemokraternes leder i Region Hovedstaden har et abstrakt forhold til ansvar. Og enhver fornemmer, at denne tilgang gik igen blandt de kolde hænder i det embedsapparat, der indførte og dikterede Sundhedsplatformen. Den blev fostret under regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S). Og siden forsvaret i meningsløs grad af Hæstorp Andersen.

HER ER DER MÅSKE en læser, der så siger: ’Nå, men er hun så ikke god til mennesker?’

SOPHIE HÆSTORP Andersen forsøgte op til jul at spise regionens sygeplejersker af med et honninghjerte som tak for en særlig indsats under pandemien. 447 sygeplejersker leverede i vrede honninghjerterne tilbage til hende. Og Hæstorp måtte undskylde sin mangel på situationsfornemmelse.

TIRSDAG FØLTE HUN det så nødvendigt på Facebook at gøre opmærksom på, hvad hun selv synes, hun har været god til: ’Jeg er stolt af at have udviklet et mere menneskeligt sundhedsvæsen, styrket en sammenhængende infrastruktur og sat turbo på regionens grønne omstilling.’

VI TØR IKKE tænde vores bullshitdetektor af frygt for, at den bryder sammen under dette. Hvis hospitalsvæsenet i hovedstaden er ved at komme til hægterne, er det ikke på grund af, men derimod på trods af Hæstorp Andersens virke.

DER ER SELVSAGT den mulighed, at Socialdemokratiet af vælgerne fratages overborgmesterposten i hovedstaden ved kommunalvalget i november. Og ellers er de vel også selv ude om det.