En meget velkommen dom

Det er et kendt omkvæd i den ene debat efter den anden om 'de kriminelle udlændinge': De får stort set ingen straf, og de bliver ikke udvist, fordi Danmarks medlemskab af internationale konventioner forhindrer det.

Det var sandt engang. Men ikke mere. Tirsdag kom f.eks. et bevis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det var således i sin orden, da Højesteret i november 2018 udviste leder af Loyal To Familia, Shuaib Khan. Hans rettigheder blev ikke krænket, lød det fra domstolen i Strasbourg.

Khan blev i sin tid idømt tre måneders fængsel og udvisning for at have truet en betjent - han fik dertil et indrejseforbud i seks år. LTF-lederen blev fra 2003 til 2017 i alt dømt i 13 tilfælde, hvoraf en stor del var personfarlig kriminalitet.

Dommen fra Strasbourg er udtryk for, at det paradigmeskifte, der har fundet sted i dansk udlændige- og integrationspolitik på retsområdet, ikke stoppes, når det når Menneskerettighedsdomstolen.

Det danske Institut for Menneskerettigheder gennemgik allerede for par år siden 400 domme fra Menneskerettighedsdomstolen samt Højesteret og Østre og Vestre Landsret, og konklusionen var klar: Danske domstole har tidligere udvist mindre, end konventionen tillader.

I angst for at blive underkendt af Menneskerettighedsdomstolen har man taget for meget hensyn til forbrydernes rettigheder og for lidt til ofrenes. Men de senere år har til gengæld vist, at danske domstole ser ud til at have lært lektien.

Det er formentlig en overraskelse for mange. Ikke mindst de mange, der vedholdende fremfører, at et blødt, tilgivende Danmark kun har milde formaninger og tilbud om støtteordninger samt en skulder at græde ud ved til selv hærdede, kriminelle indvandrere.

Og vi danskere har som nævnt også altid fået det modsatte at vide. Nemlig at internationale regler om tilknytning forhindrer udvisningsdomme. Og dette sidste er tilsyneladende fortsat udenadslære i Dansk Folkeparti og hos Nye Borgerlige.

Man kan selvfølgelig begræde, at den nye retspraksis har været for længe undervejs. Eksempelvis at den ikke var indført, da Shuaib Khan i 2008 fik en dom på otte år for dødsvold.

I så fald var han formentlig blevet udvist allerede dengang.

Men udvisningsdomme er taget til i antal de seneste år. Og Menneskerettighedsdomstolen ser ikke ud til at omstøde dommene, hvilket ikke bare er bedre sent end aldrig. Det er en stor glæde.