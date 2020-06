En nation i knæ

NÅR DET hele brænder, og helvede er løs, er det præcis der, hvor præsidenten står frem og samler nationen. Bare ikke i USA.

MAN KAN undrende spørge, om Donald Trump overhovedet bryder sig om det land, han er valgt til at regere, eller om Donald Trumps projekt blot er og bliver Donald Trump?

DEN AMERIKANSKE præsident mistede før pinse en oplagt mulighed for at bringe ro i de amerikanske byer. I stedet fik han det hele til eksplodere, da han fredag meldte sig i de voldsparates rækker.

I ET tweet skrev han: ’Når plyndringerne begynder, begynder skyderiet.’ Det blev opfattet, som om han var parat til at skyde demonstranterne.

MEGET BEDRE gik det ikke, da det blev afsløret, at han havde opfordret guvernører i flere stater til at gå meget hårdere frem. Trump mente, de var for bløde.

DET FIK politichefen i Houston, Texas, Art Acevedo, til at sige til tv-stationen CNN: ’Mr President, hvis du ikke har noget konstruktivt at sige, så hold din mund lukket. Det her er ikke Hollywood, det er det virkelige liv, og du sætter liv på spil med dine udtalelser.’

MEN DET VAR for sent. Donald Trump fortsætter kun den hårde kurs, nu ved at sætte militæret ind. Det er åbenbart sådan, har han tænkt sig at vinde det kommende præsidentvalg. Ikke ved at samle nationen, men ved at splitte den.

MORDET PÅ den 46-årige sorte amerikaner George Floyd i Minneapolis 25. maj har udløst voldsomme optøjer i over 100 byer.

BRANDE OG plyndringer er desværre en del af dagens uorden, men meget kunne være undgået, hvis politiet straks havde anholdt de fire betjente, der deltog i arrestationen af George Floyd. Og hvis Donald Trump havde meddelt, at også sorte liv betyder noget. De ord kan han åbenbart ikke få ud over læberne.

HELE VERDEN har set videoklippet, hvor George Floyd i ni minutter holdes fast på jorden ved at få trykket sin hals og nakke ned i asfalten af betjenten, der bruger sit knæ som ’våben’.

– Please, jeg kan ikke få vejret. Lad være med at slå mig ihjel, bad han.

DET VAR mord for åben skærm, men alligevel blev betjenten i første omgang kun fyret. Selvfølgelig udløste det protester. Og hurtigt blev det til et spørgsmål om racer. Igen så vi racismen stikke sit grimme fjæs frem i USA.

SKIFTENDE AMERIKANSKE ledere har ikke for alvor formået at skabe de forandringer, der sikrer lighed for alle uanset hudfarve. Det er også det signal, der blev sendt fra de mange støttedemonstrationer, som i pinsen fandt sted i mange byer verden over, således også i København. Heldigvis fredelige protester. Men de gør nok ikke indtryk på Donald Trump.