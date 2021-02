En opgave for Helle

I SIDSTE måned var DBU vært for en konference om det kommende VM i fodbold i Qatar. Blandt talerne var tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, som er formand for DBU’s etiske komité og tidligere formand for DBU’s kvindeudvalg.

UDEN AT genere nogen kunne man mene, at DBU’s formand, Jesper Møller, selv burde være formand for den etiske komité, for han taler ustandseligt om åbenhed, transparens og ordentlighed. Men o.k., han kan dele opgaven med Helle Thorning, og her vil vi servere en særdeles velegnet opgave til det etiske makkerpar.

DBU VIL ikke boykotte VM i slavestaten Qatar. I stedet vil Møller og Thorning påvirke sheikerne med vores danske værdier. Det ser vi frem til, for der er nok at tage fat på. Og her kommer opgaven. Kvindernes rettigheder i Qatar.

I SIDSTE uge afviklede FIFA VM for klubhold i Qatar. En forsmag på næste års VM for landshold. Efter finalen, som Bayern München vandt over Tigres fra Mexico, var der medaljer til både spillere, ledere og dommere.

PÅ PODIET stod FIFA’s præsident, Gianni Infantino, klar med medaljerne og et fistbump, altså hvor knytnæve møder knytnæve. Derfra fortsatte spillerne til den næste i rækken, sheik Joaan bin Hamad Al Thani, som er bror til Qatars emir. Sheiken hilste også på finalens deltagere med et fistbump, altså lige indtil de kvindelige dommere nåede frem. Dem værdigede han ikke et blik.

VI KAN desværre ikke vise billederne fra seancen. Vi har ikke rettighederne, men på de sociale medier florerer indtil flere videoer, der viser, hvor en lille en mand, den kvindeundertrykkende sheik er.

OVERRASKENDE er forløbet ikke. Der er langtfra lighed mellem kønnene i Qatar. Et eksempel er de mange voldtægter. Anmelder en kvinde en voldtægt, er det ikke usædvanligt, at hun ender med at blive dømt for at have haft sex uden for ægteskab.

SIDEN miseren ved finalen har FIFA’s præsident haft travlt med at bedyre, at han skam var så glad for at have kvindelige dommere med ved slutrunden. Men hvorfor forhindrede han ikke, at de blev ydmyget? Det svarer han nok aldrig på.

QATARS VÆRTER har for deres del fundet på en søforklaring om, at der var tale om en misforståelse. Det var jo på grund af coronaregler om social afstand. Men åbenbart kun, når det gjaldt de kvindelige dommere.

VM SKULLE aldrig være givet til Qatar. Der er simpelthen for mange ting, der ikke spiller i det lille, men stenrige land. Det ved DBU godt. Alligevel forsvarer Jesper Møller, at Danmark vil deltage, hvis holdet kvalificerer sig. Men så forventer vi også, at Helle Thorning og formanden sætter handling bag ordene om ordentlighed. Om ikke andet så for kvinderne i Qatar.