VAR DET nødvendigt at aflive alle mink i landet?

I DANMARK findes flere amatørvirologer end coronasmittede. Så mange er sikkert ivrige efter at svare. Men man bør afvente den af Folketinget nedsatte granskningskommission. Sådan har mange andre måske tænkt.

Det kan de dog godt glemme. Den kommer ikke med svaret, viser det sig.

BERLINGSKE PÅPEGER, at granskningskommissionen slet ikke tager stilling til den sundhedsfaglige visdom i at udrydde minkerhvervet i Danmark. Det er ikke en del af kommissoriet.

Avisen har ellers afsløret, at sundhedsminister Magnus Heunicke og regeringen holdt afgørende faglige oplysninger for sig selv før nedslagtningen. Borte fra andre partier i Folketinget og fra danskerne. Det gælder oplysninger fra Statens Serum Institut om, at minkerhvervet i Danmark blev slettet på et tvivlsomt grundlag. Forskningsforsøgene om smittefaren var både usikre og foreløbige.

LAD OS derfor lige rekapitulere, hvad statsminister Mette Frederiksens hovedargument var for at slå alle mink ned: ’folkesundheden’. Med henvisning til faren for en særlig smitte, cluster 5, der truede vaccinerne, blev ordensmagten og tvang sat ind. Men vi taler om en fare, flere sundhedseksperter nu i Berlingske betegner som overdrevet. Der var ikke tale om, at Nordjylland stod til at blive ’et nyt Wuhan’. Det var i hvert fald langtfra godtgjort.

DET ER således muligt, at nedslagtningen af Danmarks mink var en overreaktion. Og at de 19 milliarder kroner i erstatning til avlerne var unødvendige. Ja, at statsminister Mette Frederiksen i dette tilfælde ganske enkelt har holdt os alle for nar for vores egne penge.

DET SKAL en granskningskommission så åbenbart ikke granske. Ja, hvordan kunne vi være så naive, at vi troede, at en granskning ville være en ekstraordinært grundig gennemgang af en hændelse samt årsagerne og deres holdbarhed eller mangel på samme til denne hændelse?

VI KAN tydeligvis ikke nøjes med at få endevendt Mette Frederiksens mangel på lovhjemmel. Slet ikke hvis det viser sig, at der heller ikke var et ordentligt fagligt grundlag. Sundhedsminister Magnus Heunicke er tavs. Han og regeringen henviser til granskningskommissionen. Bekvemt, da den ikke skal beskæftige sig med det.

HVORFOR BEHANDLER den socialdemokratiske regering danskerne, som om de er idioter? Og skal vi finde os i det?