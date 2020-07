DET ER GANSKE underholdende at følge blå blok-politikerne i deres forsøg på at give statsministeren én på coronaen – at pille Moder Mette ned fra den piedestal, som hun for tiden troner på.

DET UNDERHOLDENDE består i, at oppositionen er klar over, at den risikerer at inficere sig selv. Den har jo bakket op om S-regeringens coronapolitik, som har betydet, at Danmark indtil videre er sluppet meget nådigt gennem coronakrisen modsat eksempelvis svenskerne.

DERFOR HAR BLÅ BLOK ledt efter formelle fodfejl. Dem har S-regeringen leveret flere af. Men oppositionen har især været optaget af, at Mette Frederiksen på det berømmelige pressemøde 11. marts sagde, at det var efter ’myndighedernes anbefaling’, at hun lukkede Danmark ned.

MEDIERNE HAR FOR længst konstateret, at landets øverste sundhedsfaglige myndighed, Sundhedsstyrelsen, ikke stod bag anbefalingen. Snarere tværtimod, hvilket B.T. udpenslede i sidste uge. Hvilke myndigheder statsministeren så henviste til, er stadig uklart. Det er ellers et ret enkelt spørgsmål. Men statsministeren har vævet udenom og liret politiske selvfølgeligheder af sig, når hun er blevet udfrittet i Folketinget.

EN NÆRLIGGENDE konklusion er, at statsministeren talte usandt på pressemødet og brugte ’myndighederne’ til at legitimere en ren politisk beslutning. En beslutning, der vel at mærke efter alt at dømme har været den eneste rigtige.

ELLER MENER BLÅ BLOK nu noget andet? Næppe. Oppositionen vil brændemærke Mette Frederiksen som løgner, hvilket på det teoretiske overdrev kan føre til en rigsretssag. En næse kan måske komme på tale, og den vil vælgerne hurtigt tilgive hende.

LÆREN AF CORONAKRISEN er, at S-regeringen er lige så røget, som tidligere borgerlige regeringer var spegede. Det gør blå blok klogt i at huske, når en ny epidemilov skal forhandles senere på året. Som bekendt har de midlertidige ændringer af den nuværende lov givet sundhedsminister Magnus Heunicke diktatoriske beføjelser. Han kan bl.a. med et pennestrøg forbyde folk at samles, lukke offentlige institutioner og tvangsindlægge smittede.

MINISTEREN VIL IKKE sige, om disse drakoniske magtbeføjelser skal videreføres i den nye lov. Med Socialdemokratiets centralistiske tænkning in mente er der dog grund til at frygte det værste. Under forhandlingerne bør oppositionen bl.a. bruge tid og kræfter på at få udpenslet, hvilke myndigheder loven skal omfatte.