EN PINLIG AFFÆRE

ER DET BLEVET for meget med hovmodet i regeringen? Med fornægtelsen af sund fornuft og en mindelig ordning?

VI SPØRGER i anledning af sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste. Den øverste spionchef her i landet samt den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er sigtet for at videregive statshemmeligheder efter en paragraf, der kan give op til 12 års fængsel.

OG HVORFOR OPFØRES denne sag som et offentligt tilløbsstykke? Det spørges der i disse dage om af nogle virkelig tunge drenge i branchen, om man vil, som det fremgår af dagens avis.

Vi taler tidligere departementschefer, tidligere statsminister Anders Fogh og tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann.

INGEN AF DISSE tror, at Lars Findsen eller Claus Hjorts brøde er alvorlig. Alle undrer de sig over, at sagen ikke er blevet ordnet internt af hensyn til Danmarks omdømme og internationale sikkerhedssamarbejde.

FE-CHEFEN BLEV i august 2020 fritaget fra tjeneste. Det uafhængige tilsyn med efterretningstjenesterne i Danmark, TET, erklærede sig vildledt. En kommission blev sat til at undersøge sagen. Den frikendte Lars Findsen i december. Det skete i en pressemeddelelse, hvor daværende forsvarsminister Trine Bramsen ligefrem bød spionchefen velkommen tilbage i jobbet fra sin ’hjemsendelse’.

DETTE FOREGIK IMIDLERTID fem dage efter, at Findsen blev sigtet og varetægtsfængslet i sagen. Hvilket forekommer vanvittigt. Såvel som det synes diskvalificerende for enten forsvarsministeren, Forsvarsministeriet, kommissionen, regeringen eller for den sags skyld dem alle. At man med den ene hånd byder velkommen og fængsler med den anden.

SÅ HVORFOR er regeringen og sagen havnet der? Kan det have noget at gøre med det, nogle benævner som ’Barbara Berthelsen-regimet’? At al magt og alle afgørelser er samlet under Mette Frederiksen og departementschef Bertelsen i Statsministeriet? Og at stivheden i dette dømme nægter enhver sund embedsmandsfornuft. At regeringen har udraderet tørre løsninger udført autonomt af en embedsstand, der ved bedre, men nu er kyst til at knytte og sidde på hænderne? Og imens drøner opstandelsen om FE-sagen ud ad alle højttalere, fordi ingen har lov til at trække stikket?

DET SKAL NÆVNES, at Fogh og kompagni har kollegiale forbindelser til og måske i visse tilfælde også ligefrem er private venner med Hjort eller Findsen. Samt at de formentlig ved lige så lidt som os andre. Men vi må dele deres undren. Og man skulle mene, at nogle socialdemokratiske koryfæer i det mindste ville stille sig op og anråbe deres gamle modstandere for at blande sig i en sag, ingen rigtig ved noget om. Medmindre – naturligvis – de faktisk er enige i kritikken.