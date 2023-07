En pjækkeprins

DET ER PINLIGT. Uanset hvad Liberal Alliances Lars-Christian Brask forsøger sig med af undskyldninger, vil det lyde som en stærkt beruset mand, der standses i bil og taler højlydt for at beholde sit førerbevis.

Det går selvsagt ikke.

LA’eren har mistet orienteringsevnen, når han tror, det er i orden at være både folketings- og byrådspolitiker med et fravær på pænt over 50 procent i sidstnævnte tilfælde. Dertil bliver det arrogant, når vi fremhæver, at Brask for nylig revsede kommunalt ansatte, fordi en undersøgelse viser, at disse i gennemsnit sygemelder sig hver 14. arbejdsdag.

'TÆNK, HVIS disse svage mennesker kom ud i det private,’ som Lars-Christian Brask skrev på Twitter. Og manden, der selv er fraværende mere end hver anden dag, når det gælder hans tillidshverv skænket ham af borgerne i Roskilde Kommune, beskyldte kommunalt ansatte for ’dårlig arbejdsmoral’.

Det er en tilbagevendende debat, om det at være folketingspolitiker er et fuldtidsjob. Vurderingen vil sikkert variere fra tilfælde til tilfælde. Men Lars-Christian Brask og dermed Liberal Alliance sender i hvert fald hermed det klare signal til borgerne, at det er det ikke, når man samtidig kan være kommunalpolitiker. Og således hæve honorar for begge mandater.

MEN DET ER egentlig let at fikse. Man kunne simpelthen vedtage, at dobbeltmandater er forbudt. Politikeres (typisk dem med dobbeltmandater) tilbagevendende besværgelse af, at det er vigtigt at være repræsenteret og have indsigt begge steder - både på landsplan og lokalt - kan løses på anden måde. Folketingspolitikere kan for eksempel tale mere med deres egne lokale partikolleger.

For vi går ikke ud fra, at Lars-Christian Brask er så liberal, at han udelukkende er politiker for at pleje egen indtjeningsevne og er flintrende ligeglad med at tjene fællesskabet? Er dette tilfældet, undskylder vi naturligvis.

ELLERS SYNES VI, at nogen bør komme LA’eren til hjælp. Eksempelvis hans parti. Både Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF har en regel om ikke at acceptere dobbeltmandater. Alex Vanopslagh og kompagni kunne vedtage det samme. Ja, det kunne resten af partierne for den sags skyld.

Bedst ville det dog være, at det bare blev vedtaget som en fælles regel for alle.

Lars-Christian Brask var ikke engang selv vidende om, hvor tårnhøjt hans fravær er, da vi ringede til ham. Han ville heller ikke kommentere det. Det forstår vi egentlig godt.

Det er ikke rart at blive præsenteret for den ædruelige sandhed, at man selv er værre end dem, man fordømmer.