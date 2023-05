En regering i syltetøjet

DER ER KRISE. Der er inflation, krig og meget mere. Siden dannelsen af SVM-regeringen har statsminister Mette Frederiksen ikke forsømt nogen lejlighed til at deklarere nedtur i nationen.

Det passer bare ikke. Sandheden er, at det går forrygende. I hvert fald med økonomien. Om danskerne så kan mærke det eller ej. Pengene vælter ind i statskassen. Den såkaldte DAU-saldo er forskellen mellem indtægter og udgifter for staten. I de første tre måneder af 2023 viser den et overskud på 23,8 milliarder kroner ifølge tal fra Danmarks Statistik.

’Pengene er de senere år fosset ind i statskassen i et omfang, som de færreste økonomer, ikke mindst i Finansministeriet, havde forudset,’ siger cheføkonom i 3F Frederik I. Pedersen i Berlingske: ’Den underliggende sundhedstilstand for de offentlige finanser har været kraftigt undervurderet,’ lyder det.

DANMARKS udlandsformue ligger på 2000 milliarder kroner. Erhvervslivet skovler overskud ind. Der er i det hele taget faldende gæld og stigende formuer i Danmark - undtagen som vanligt for de laveste indkomster.

De danske husholdningers samlede indestående ultimo 2022 lød på knap 1100 milliarder kroner - 46 milliarder mere end året før. Betalingsbalancens løbende poster landede i 2022 et overskud på omkring 350 milliarder kroner, og statskassen viste et overskud på 128 milliarder kroner. Det vil sige, at 'forretningen Danmark' i gennemsnit har tjent mere end 11.000 kroner i sekundet på økonomisk samkvem med udlandet sidste år.

Og der er altså intet, der foreløbig tyder på, at det indeværende år vil afkaste et ringere resultat. Økonomer taler ligefrem om dansk økonomi som ’overholdbar’.

ALLIGEVEL ER der ingen grænser for, hvor meget landets nye regering mener, vi andre skal arbejde. På fredag har lønmodtagerne deres sidste store bededag. Angiveligt af hensyn til de stigende forsvarsudgifter. Og som vi ofte spørger: Hvornår begynder SVM-regeringen selv at arbejde?

Regeringsgrundlaget hedder ’En regering i arbejdstøjet’. Foreløbig har vi ikke set andet end nedsatte udvalg og kommissioner, der engang i fremtiden skal barsle med noget, regeringen muligvis vil forsøge at fikse. Såsom sundhedsvæsnet, ældreomsorgen, psykiatrien og folkeskolen. Vi taler den ene syltekrukke efter den anden. Som Ekstra Bladets politiske interviewer, Brian Weichardt, så præcist har udtrykt det:

’Vi har en regering, der er trukket i syltetøjet.’

VI STÅR ALLE derude i supermarkederne foran kølemontren og konstaterer, at man lige såvel kan investere i en guldbarre som i en pakke smør. Det passer formentlig Mette Frederiksen og kompagni fint. Så opdager vi ikke, at det store regnskab går den stik modsatte vej. Så kan man slippe afsted med at uddele almisser.