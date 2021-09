En ren farce

I DAG BEGYNDER rigsretssagen mod Inger Støjberg. Den er desværre nødvendig. For Støjberg ser hellere klapsalverne runge højt i sit eget ekkokammer, end hun sparer samfundet og danskerne for sin dyrt købte selvretfærdighed.

STØJBERG KUNNE blot have medgivet, at reglementet er overtrådt, og hun kunne beklage udførelsen, men ikke handlingen. Dermed ville vi alle blive sparet for en 100 mio. kr. dyr retssag, der skal gentage alt det, en kommission allerede har blotlagt.

SOM BEKENDT handler rigsretssagen om ’den ulovlige instruks’, Støjberg som udlændingeminister gav i 2016. Den betød, at asylpar, hvor den ene var mindreårig, blev adskilt uden først at blive behandlet individuelt, som reglerne ellers foreskriver. Støjberg står anklaget for at give urigtige og misvisende oplysninger herom til Folketinget.

SAGEN ER BÅDE tåbelig og trættende. For man kan ikke andet end være enig i Støjbergs oprindelige bevæggrund og formål med at adskille asylparrene. Socialdemokratiet medgav såmænd også i sin tid, at det var rigtigt at stoppe barnebrude på danske asylcentre. Det er bare ikke det, sagen handler om. Den handler om reglerne.

INGER STØJBERG SKULLE have stillet sig op og sagt: ’Jeg medgiver, sagerne skulle have været behandlet individuelt, og det var mit ansvar, at de ikke blev det.’

NU SKAL VI med 15 højesteretsdommere og 15 politisk udpegede dommere gennem en herostratisk kedsommelig retssag for at nå denne konklusion. Måske med en udgang, der bliver Støjbergs endeligt som politiker. Hvilket ikke var sket, hvis hun havde fulgt den nævnte logik.

OVERORDNET SET er det dertil modfaldende, at staten via Skattestyrelsen kan miste 16 mia. kr. til svindlere eller kan forårsage, at samfundet mister over 100 mia. kr., og dér er ingen rigsret. Danske soldater kan miste livet i en Irak-krig, vi gik ind i på et falsk grundlag, og dér er ingen rigsret.

MEN NÅR 23 asylsøger-par adskilles – i kort tid – uden at sagerne blev behandlet individuelt, så bankes de tunge pløkker i demokratiets grund, og det helt store juridiske cirkustelt rejses.

OG INGER STØJBERG har intet imod at være hovednummeret. Hun har allerede gjort sin optræden i sagen til et forretningskoncept. Hun har oprettet en ny hjemmeside, hvor hun vil opdatere fra rigsretssagen set fra sin vinkel. Man skal dog tegne abonnement for at være med.

DER VIL SIDDE ALVORSFOLK, og der vil være massiv pressedækning – i hvert fald den første uge – men under hele denne overflade ligger farcens ansigt og stirrer op fra andedammens dyb. Og smiler huldsaligt.