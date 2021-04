I dag bringer vi et stort interview med Ibrahim, der som 13-årig som det første danske barn blev hentet hjem fra al-Hol-lejren – helvedes forgård i Syrien.

Ibrahim er født og opvokset i Danmark. Han gik i dansk børnehave og dansk folkeskole, indtil hans forældre desværre tog den forrykte beslutning at tage Ibrahim og hans søskende med til Islamisk Stat.

Men da Ibrahim var i overhængende livsfare, efter han blev ramt af skud og var blevet lam fra livet og ned, besluttede den danske stat endelig at udvise barmhjertighed og hjælpe med at få ham hjem til Danmark – alt imens Ibrahims mindre søskende må blive i fangelejren i Syrien, hvor deres eneste håb for at komme væk er at komme i akut livsfare som deres storebror.

Det er en skændsel, at vi ikke for længst har hentet Ibrahims søskende til Danmark. I interviewet med Ekstra Bladet udstiller den i dag 15-årige dreng selv vanviddet: ’Skal et barn komme i kritisk tilstand, før det kan komme tilbage? Hvorfor skal et barn have det dårligt, før det kommer tilbage? Hvorfor ikke tage dem tilbage, før de får traumer’, spørger han.

Svaret på Ibrahims spørgsmål fra ’Børnenes Statsminister’, Mette Frederiksen, har været at nedsætte en taskforce, som inden midten af maj skal undersøge, om børnene i Syrien kan komme hjem til Danmark, uden at deres forældre skal med. Altså om Ibrahims søskende kan evakueres uden deres mor.

Det kommer ikke til at kunne lade sig gøre. I hvert fald ikke hvis man skal tro udenrigsminister Jeppe Kofod, som i 2019 afviste muligheden totalt, da han sagde: ’Alle ved, at det at skille børn fra deres forældre ikke i sig selv er muligt.’

Nu skal denne taskforce så undersøge, om det alligevel er muligt. Men hvis det viser sig, at der findes en kattelem, som kan føre børnene hjem til Danmark, hvorfor er taskforcen så ikke blevet nedsat noget før?

Svaret er formentlig, at Mette Frederiksen længe har været ret ligeglad med de danske børn i Syrien, da hendes omsorg for de vælgere, hun har kapret fra DF, klart overstiger hendes omsorg for udsatte børn. Skulle Mette være børnenes statsminister, skulle Jeppe Kofod være børnenes udenrigsminister, og alle kan jo høre hvor sindssygt, det lyder.