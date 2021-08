En skamløs statsminister

Mette Frederiksen er skamløs. Statsministeren har ladet sig interviewe til Politiken, hvor hun klager over, at politik foregår i så højt et tempo, at de store problemer i Danmark ikke kan løses.

En påstand, Politikens vennesæle interviewer ikke udfordrer. Ikke engang når statsministeren hævder, at det mediernes skyld.

’Jeg kan konstatere, at de fleste dage fyldes kalenderen rigeligt op med drift og besvarelse af pressespørgsmål og andet,’ lyder det blandt andet.

Aha! Så det var altså derfor, regeringen blev taget på sengen, da Afghanistan faldt? Man havde travlt med at forberede svar til pressen i alle mulige andre sager? Kombineret med lidt ferie med mere.

Det er mageløst. I halvandet år har dansk presse allerhøjst fået lov at stille nogle få spørgsmål på rigidt orkestrerede coronapressemøder. I så godt som alle sager har ingen ministre tid til interviews med den kritiske presse.

Til gengæld har de alle tid til i en lind strøm at levere selfies på de sociale medier.

Vi må erklære os forbløffede her på avisen over, at vi skulle have forstyrret regeringen i en grad, der forhindrer den i at arbejde. På Ekstra Bladet har vi ikke andet end ubesvarede spørgsmål til statsministeren:

Hvordan synes du selv, at det ser ud, når politikere går gratis til EM-fodbold, når offentligt ansatte ikke må modtage to flasker dårlig rødvin?

Hvorfor lyttede du ikke til efterretningstjenesternes advarsler om, at Syrien-børnene bliver radikaliserede? Hvorfor brød du grundloven i minksagen? Har du på noget tidspunkt tiet om sexkrænkelser i Socialdemokratiet?

Hvorfor må vi ikke vide, hvor mange penge Socialdemokratiet modtager fra erhvervslivet og organisationer? Vi kunne blive ved.

Må vi i øvrigt se den omtalte kalender, der angiveligt er fyldt ’rigeligt op med drift og besvarelse af pressespørgsmål og andet’?

Ekstra Bladet kommer gerne med et andet bud på, hvor den socialdemokratiske regering synes, at ’tingene foregår i et for højt tempo og ud fra logikker, som forhindrer løsningen af samfundets største problemer’.

Statsministeren har indført et tidskrævende ’selfiestyre’. Frederiksen og hendes ministres foretrukne kommunikation med danskerne er ikke de traditionelle medier. Det er Facebook og Instagram. Med makrelmadder, påstået vinduespudsning og syltning af løg.

I den socialdemokratiske regering ved man godt, at stort set ingen medlemmer nogensinde har haft, hvad vi andre vil kalde et rigtigt arbejde. Og strategien er derfor at lade, som om man er i stand til at udføre et sådant. For politik kan jo ikke lade sig gøre. Det har medierne ødelagt.

Det er næsten underholdende, hvis ikke det var så ublu af Mette Frederiksen.