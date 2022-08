En skat på fire procent

Samtidigt med at Ekstra Bladet afslørede elendige forhold for de ansatte på Mærsk-havnen i det vestafrikanske land Liberia, offentliggjorde rederigiganten et halvårsregnskab, som slår alle – ALLE – rekorder: Et svimlende overskud på 113 milliarder kr. – på kun seks måneder!

Man skulle tro, at finansministeren ville gnide sig i hænderne ved udsigten til mange dejlige milliarder i statskassen, men det harmonerer desværre ikke med den virkelighed, som politikerne selv har skabt. For skattereglerne er skruet sådan sammen, at Mærsk slipper med at betale en brøkdel i skat.

Sidste år kunne aktionærerne juble over et rekordoverskud på 117,5 milliarder kr., hvoraf kun 4,5 milliarder er blevet sendt videre til det offentlige. Det svarer til en skatteprocent på omkring fire, hvor andre virksomheder må bløde den fulde selskabsskat på 22 procent.

Annonce:

Den åbenlyse skævhed har fået overvismanden, professor Carl-Johan Dalgaard, til at reagere med krav om at ændre den skattebegunstigelse, som Mærsk nyder godt af.

Helt forståeligt varsler politikere i rød lejr nu et opgør med ordningen. Henning Hyllested (EL) stempler den som ’grotesk’. Lisbeth Bech-Nielsen (SF) bruger udtrykket ’vanvittig’.

– En virksomhed som Novo Nordisk er ikke i nærheden af at have tjent så mange penge, men de har betalt meget mere i skat, konstaterer hun i Politiken.

Men Mærsk får selvfølgelig hjælp fra vennerne i den blå lejr, hvor Venstre lover at frede rederiet ’for at sikre konkurrencedygtige vilkår’.

Javel, men den enorme skattefordel ville være nemmere for landets skatteydere at sluge, hvis de ekstra mange milliarder ikke bare blev brugt på at forgylde aktionærerne, men også kom arbejdsmiljøet og underbetalte medarbejdere langt fra hovedsædet på Esplanaden til gode. F.eks. på havneterminalen i Monrovia, Liberia.

Annonce:

Vi har tidligere på denne plads skoset Mærsk-topfolk som bestyrelsesformand Robert Mærsk Uggla og adm. direktør Søren Schou for at krybe i flyverskjul og gemme sig bag presseafdelingen for at undgå at svare på kritiske spørgsmål.

Sådan vil det desværre nok fortsætte. Mærsk-toppen træder gerne frem for at vise sit nationale sindelag, når kongehuset kalder, men de dukker sig, når pressen afslører dårligdomme i firmaets drift.

Og det belønnes altså med ekstreme skattegoder. Er det virkelig i orden, hr. skatteminister?