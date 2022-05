EN STEMME PÅ PUTIN

PUTIN BLIVER kisteglad, hvis du stemmer nej første juni.

Tyg lige på den. Forestil dig Vladimir sidde ved sit absurd lange bord i Kreml og gnægge af glæde, hvis nyheden om at danskerne formaster sig til at sige nej til at ophæve forsvarsforbeholdet tikker ind.

Nej vel? Det er en fornuftsstridig tanke.

Ikke desto mindre bliver den lanceret for fuld musik af Venstres sangglade nestor og tidligere minister Bertel Haarder.

’HVIS DU VIL glæde Vladimir Putin, Marine le Pen, Boris Johnson, Donald Trump, Victor Orban og andre snæversynede nationalegoister, så skal du stemme nej 1. juni,’ gjaldede Bertel Haarder 10. maj på sin Facebook-profil.

I så fald må en pænt stor del af danskerne jo være snæversynede nationalegoister og Putin-pleasere. Cirka fyrre procent af danskerne i skrivende stund, faktisk.

MENINGEN MED galskaben er selvfølgelig at skræmme det historisk store antal tvivlere. For hvem har lyst til at glæde Putin?

En elite af EU-entusiaster er gået i gang med – ved nok en forbeholdsafstemning – at udskamme nej-siden som indskrænkede tosser uden tanke for, hvor det plejer at føre danskerne hen.

DÆMONISERINGEN trives ikke kun hos hr. Haarder. Marlene Wind, der er professor i statskundskab – og rådgiver for EU’s udenrigschef, ikke mindst – skærer sit budskab over samme læst i Berlingske.

’En mand – og han hedder Putin – vil helt sikkert klappe i sine små hænder, hvis danskerne endnu engang vælger Europa fra,’ argumenterer hun.

NEJ! PUTIN har derimod respekt for Nato, Putin har respekt for sanktioner. Men der er en grund til, at Finland vil med i Nato. Og at Sverige formentlig følger efter. Begge er de med i EU’s forsvarssamarbejde. Men begge kan se, at forsvarssamarbejdet ikke er en beskyttelse mod Putin, ja, det har faktisk intet med Putin at gøre.

JO TÆTTERE vi kommer på valgdagen, desto flere ja-politikere vil plumpe i Putin-fælden. Denne skræmmekampagne er kontraproduktiv for ja-siden. Den er et træfsikkert skud mod eget fodtøj. Fordi den er let gennemskuelig, bøvet og fordømmende.

Og hvis man som Ekstra Bladet argumenterer for et nej første juni, må man sende en kærlig hilsen til Marlene Wind, Bertel Haarder og konsorter: Tak, bliv endelig ved.