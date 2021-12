En syg præmis

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

CORONAVIRUSSEN MUTERER hele tiden for at snyde befolkningens forsvarssystemer. Den nyeste variant hedder omikron.

PÅ SAMME VIS muterer politikernes måde at sige ’ingen kommentarer’ på også hele tiden. Og det lader til, at der er en smitsom variant i omløb, hvor man skyder andre præmisser i skoen, så man belejligt undgår at svare.

ALENE I DENNE UGE er der to lysende eksempler på varianten: Tirsdag spurgte Ekstra Bladet statsminister Mette Frederiksen, om hun ikke skulle have brugt flere kræfter på at styrke sundhedsvæsnet, så det kan klare flere svært syge corona-patienter på intensiv.

’Helt grundlæggende køber jeg ikke præmissen, at mange flere mennesker skal smittes og blive alvorligt syge, og mange flere – som jeg forstår, at Ekstra Bladet synes – skal på intensiv og potentielt dø. Så det er simpelthen en uenighed om præmissen,’ sagde statsministeren blandt andet.

VI ER VANT TIL at blive beskyldt for meget her på Ekstra Bladet, og det har vi naturligvis intet problem med. Men ligefrem at ønske folk dødeligt syge er alligevel ny.

DET ER EN FORMILDENDE omstændighed, at den frit opdigtede præmis fra statsministerens side er så komisk. Men noget svar på, hvorfor sygehusene kan klare færre indlagte på intensiv, før der aflyses kræftoperationer, kom der ikke.

OGSÅ FINANSMINISTER Nicolai Wammen var smittet af varianten, da han mandag præsenterede sin finanslov.

Her præsenterede en journalist fra B.T. ham for andres udsagn om, at ældreområdet får færre penge.

’Jamen, det er fint, at du har den holdning. Jeg ved, at du har diskuteret det med Astrid Krag, og du har en anden holdning til det her, end jeg har,’ lød finansministerens ’svar’, hvor han behændigt tryller journalisten om til en politisk modstander.

VARIANTEN ER ikke ny. De konservatives Marcus Knuth gav også prøver på den for år tilbage, da han – som medlem af Venstre – sagde, at folk, der var efter Inger Støjberg, ’åbenbart ikke var imod barnebrude’. Efter sit partiskift støttede han pludselig en rigsret mod hende.

SELVOM PRÆMIS-VARIANTEN ikke er helt ny, så bliver den rendyrket i spin-laboratoriernes reagensglas for tiden. Vi må hurtigt få en vaccine mod den.