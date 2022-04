En uhyrlig sag

31-årige Nick Manniche er nu død. Vi kondolerer.

Efter at vi har fået beskeden fra Nicks mor, vil vi gerne opsummere hans sag, som hun gav os og Ekstra Bladets læsere indsigt i.

Inden sin død skulle Nick således igennem et urimeligt forløb, hvor jobcentret jagtede ham i fem år. Endda mens han lå i koma med leukæmi. Vi skrev om sagen. Og endelig fik han som kræftsyg tilkendt førtidspension. Beviset på dette skulle være udbetalt i morgen, 1. maj.

Selv da Nick Manniche lå på hospitalet, gav kommunen ham afslag på midlertidig pension. Han var ikke syg nok, lød begrundelsen. Jobcentret spurgte, om han snart var klar til at komme i erhvervspraktik.

Sagen er uhyrlig. Men den er også principiel. Optaget af regler og bureaukrati svigter samfundet de borgere, som velfærdsstaten oprindeligt blev bygget til, fordi man er optaget af egen administrative navle.

Sygemeldte, nyuddannede, nytilkomne og almindelige lønmodtagere, som står uden arbejde, skal igennem møllen hos et jobcenter. Systemet koster os mellem 10 og 12 milliarder kroner om året. Kommunerne bruger godt syv milliarder kroner på aktivering og fem milliarder kroner på administrative udgifter.

Trods det er jobcentrene en fænomenal fiasko. Ud over at holde ledige beskæftigede med i en ende- og formålsløs række at øve sig i at skrive ansøgninger er centrene helt åbenbart en offentlig arketype på, at her er en forvaltning, der – formentlig på grund af et regelhelvede, der kommer fra Christiansborg – er mere til for de ansattes skyld end for samfundets.

Kræfterne anvendes på at kontrollere samfundets svageste i aktiveringsforløb, hvor man tilsyneladende på grund af rigide regler er blind for eksempelvis syge eller stærkt udfordrede borgere som individer.

Ja, der mangler arbejdskraft i samfundet. Men så lad os nedlægge jobcentrene. Lad os frigøre en hel masse – sikkert ulykkelige og magtesløse – bureaukrater til at finde lykken på det private arbejdsmarked.

Siden 2017 var kræftsyge Nick skiftevis inde og ude af Rigshospitalet. Jobcentret jagtede en dødssyg mand. En af lægerne skrev ellers på et tidspunkt i forløbet følgende om Nick til jobcentret:

’Han er ekstremt afmagret og afkræftet, immunforsvaret er helt i bund … (Det er) urealistisk at tale om aktivering eller jobprøvning, og det vil i givet fald med sikkerhed forværre hans chancer for helbredelse.’

Nick Manniche kunne desværre ikke helbredes. Må ingen andre i tilgift til en dødelig sygdom blive udsat for det samme fra det såkaldte danske velfærdssamfund.