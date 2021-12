En uskøn dans

Efter et år med corona-vacciner står vi her så igen: Et nødlidende sundhedsvæsen, restriktioner og udbredt samfundssmitte.

Virologerne har atter kronede dage på tv, og danskerne bliver igen bombarderet med grafer og spådomme om en lurende katastrofe, der måske/måske ikke rammer om 14 dage.

Politikerne med statsministeren i spidsen har med andre ord langtfra imponeret med deres ’dans med corona’.

Trinnene minder på mange måder om en charterturist fra Virum, der i et muntert ferie-øjeblik kaster sig ud i en balstyrisk flamenco på en andalusisk bar: en masse vild fægten med armene, men stort set intet fokus på resten af kroppen.

På lignende vis har den danske corona-dans hidtil koncentreret sig om de iøjnefaldende og dramatiske greb. Dem, man kan holde pressemøder om. Og ikke mindst vise handlekraft på: nye restriktioner, genåbninger, antal stik i danskernes skuldre samt naturligvis alvorstunge formaninger.

Glemt blev det langt mere usexede og svære: at skabe et sundhedsvæsen, der kan håndtere et større pres – om ikke andet i de perioder, hvor vi efter snart to år med corona ved, at problemerne helt rutinemæssigt melder sig.

Men i stedet for at gøre sygehusene stærkere er de tværtimod blevet svagere. De kan klare færre på intensiv og færre indlagte, end da året startede. I skrivende stund er omkring 600 personer indlagt med corona. Langt under 100 ligger på intensiv. Alligevel er behandlingsgarantien suspenderet. Operationer aflyst. Skolebørnene hjemsendt.

Det er fuldstændig uforståeligt, at så relativt få patienter kan få vores samfund til at skøjte så hjælpeløst rundt. Og det er en absurd ny juletradition, at borgerne skal redde sygehusene. Det er faktisk meningen, at sygehusene redder os. Det er jo ikke, fordi vi ikke betaler skat i det her land.

Der burde for længst være sikret tilstrækkeligt med læger, sygeplejersker og intensivpladser, så alle de grundlæggende samfundsfunktioner ikke smuldrer, så snart det bliver lidt koldt udenfor.

Vi har meget at takke vaccinerne for. Men det må nu stå klart for enhver, at vi ikke bare kan stikke og booste os ud af problemerne. Vi kan heller ikke blive ved med at sløjfe skolegang, fritidsliv og jul for at redde sygehusene.

Så kære politikere: Næste boost skal gå til sygehusene.