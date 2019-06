'En utroligt dårlig idé'

EN FLOK KORYFÆER leverer nu dansk politiks pendant til påstanden om, at ungdommen kun spiser dessert og ikke tager noget som helst alvorligt.

Unge kan finde på at lave spas med demokratiet, hævder ældre politikere. Derfor skal det være meget vanskeligere at stille op til Folketinget, siger de i Berlingske.

VENSTRES Bertel Haarder fører an og foreslår, at der fremover skal leveres 40.000 vælgererklæringer mod nu 20.000, for at et parti kan blive opstillingsberettiget. Han får opbakning fra både Holger K. Nielsen (SF), Marianne Jelved (R), Mogens Lykketoft (S) og Uffe Ellemann-Jensen (V).

Som Berlingske indleder sin artikel: 'Den netop overståede valgkamp var kaotisk og uoverskuelig, og det er politikerne nødt til at tage alvorligt.'

HEREFTER BLANDES en hel del ting lystigt sammen. Bertel Haarder mener, det er en opfordring til at 'drive gæk med folkestyret', at hver stemme udløser 33 kr. pr. stemme.

Stram Kurs, Riskær og Kristendemokraterne vil således de kommende fire år blive begavet med hele 25 mio. kr. til sammen. I så fald bør man måske gøre de 33 kr. pr. stemme afhængig af, at partierne rent faktisk bliver valgt. Det er vel smartere end at kræve 40.000 vælgererklæringer?

SFs tidligere formand, Holger K. Nielsen, mener, at 'vi risikerer, at alle mulige chanceryttere og folk, der lige pludselig dukker op, kan stille op,' hvis ikke man fordobler adgangskravet.

HOLGER K. Nielsen og hans parti var vel også chanceryttere engang? Meningen med demokratiet er vel netop, at ’alle mulige kan stille op’? Dertil bør det vel være vælgerne, der afgør, hvem der er 'chanceryttere'?

MEN NEJ. Ikke ifølge venstres tidligere formand Uffe Ellemann-Jensen: ’Så er der nogen, der siger: 'Det skal være vælgerne med deres sunde fornuft, som forhindrer folk i at komme ind – ikke regler og myndigheder.' Det er jeg bare ikke enig i. Jeg synes, der er nødt til at være et vist styr på det, så det ikke løber løbsk, som det gjorde denne gang,’ udtaler Uffe Ellemann-Jensen.

EN FORBLØFFENDE udtalelse, der ret beset kan oversættes til: Demokratiet er for vigtigt til at overlade til vælgerne.

Kristendemokraternes – i sammenligning ret så unge – fungerende formand, Isabella Arendt, kalder i Berlingske de ældres forslag for 'en utroligt dårlig idé' og ’meget udemokratisk’.

Arendt har naturligvis ret. Ældre, der kræver værn mod ungdommens udskejelser, skal man ikke lytte til. Det er sjældent ungdommen, der er problemet.