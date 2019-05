DET ER ALDRIG sjovt at miste sit job, men får man to års fuld løn uden at behøve at gøre noget som helst, begynder det at ligne en velbetalt ferie. Sådan er det for de folketingsmedlemmer, der om godt to uger bliver stemt ud, eller som selv har valgt at stoppe. For også på det her område har politikerne skaffet sig selv langt bedre vilkår end almindelige danskere.

FORUDE VENTER et gyldent håndtryk på to gange årslønnen, hvilket vil sige 678.000 kr. om året. Mens arbejdsløse danskere piskes rundt i ringen og hver eneste uge skal bevise, at de faktisk er jobsøgende, så kan de tidligere MF’ere læne sig tilbage og vente på, at næste månedscheck på 56.500 kr tikker ind på bankkontoen. Der er ingen krav.

OFFICIELT skal der ske en modregning, hvis en tidligere folketingspolitikere får et nyt job. Men det sker næsten aldrig, kan vi i dag afsløre.

83 PROCENT af den samlede pulje til eftervederlag blev udbetalt til politikerne, der stoppede efter sidste valg. Det paradoksale er, at en gennemgang af de 61 personer viser, at langt størstedelen kom i arbejde i løbet af de to år. Og hvordan kan det så gå til? Mange arbejdede gratis for deres nye arbejdsgivere i starten. Fedt for arbejdsgiverne, fedt for eks-MF’erne, men ret så ufedt for os skatteydere, der betaler gildet.

FOLKETINGETS formand Pia Kjærsgaard kan godt se, at det her må der vist kigges på, for som hun siger:

’Jeg ser gerne, at vi på alle niveauer er mere i tråd med, hvad ganske almindelige danskere er udsat for.’

Det er jeg helt enig i. Men det ville være rart, hvis politikerne ikke kun fandt, at det var en god idé at gøre op med deres egne luksusgoder, når de er på valg. Så forvent, at alle gode intentioner er glemt, når valget er overstået.

Alt andet ville overraske mig.